PRIMEIRA MÃO – MP-SC pede condenação de homem acusado de matar outro no Cedro Alto, em Brusque

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) apresentou, no dia 14 de agosto, a denúncia contra o homem acusado de matar a tiros Antonio Marcos Sousa, de 35 anos.

O crime ocorreu no dia 7 de julho, em uma rua do bairro Cedro Alto, em Brusque. O acusado, de 58 anos, ainda não teve o nome divulgado e permanece preso preventivamente.

De acordo com o inquérito da Polícia Civil, Antonio foi morto por volta das 12h20. Moradores da região encontraram o corpo aproximadamente dez minutos depois, ao lado de uma motocicleta de propriedade da vítima.

Próximo ao corpo, a Polícia Militar localizou um revólver com cinco munições. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de três disparos momentos antes.

A área foi isolada para a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que assumiram as investigações.

Detalhes do crime segundo a denúncia

Segundo o documento, Antonio teria ido até a casa do suspeito para esclarecer dúvidas sobre o relacionamento de sua ex-companheira com o proprietário da residência.

A denúncia aponta que ele estava incomodado e com ciúmes porque a ex-companheira teria comprado um terreno do suspeito e realizava os pagamentos pessoalmente. Na ocasião, Antonio estava desarmado e não conseguiu se defender.

Testemunhas que realizavam obras próximas relataram não ter ouvido discussões ou gritos, apenas os disparos. O laudo cadavérico indica que os tiros foram de cima para baixo, sugerindo execução da vítima, possivelmente quando já estava caída.

Ainda segundo a denúncia, o suspeito fugiu do local, mas se apresentou à Delegacia de Polícia posteriormente, sendo preso em seguida por decisão judicial.

O MP-SC aponta que o homicídio ocorreu por motivo fútil e envolveu o uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

A denúncia também informa que a arma utilizada já estava em posse do suspeito de forma irregular, escondida em sua residência, e os disparos foram confirmados pelos exames periciais.

A denúncia pede que o acusado seja julgado no Tribunal do Júri e que realize um ressarcimento no valor de R$ 50 mil à família da vítima pelos danos sofridos.

O jornal O Município mantém aberto o espaço para manifestação da defesa do acusado, caso queira se posicionar sobre o caso.

Quem era a vítima

Antonio era natural de São Luís (MA), mas morava em Brusque. Trabalhou por cerca de quatro anos em uma malharia em Nova Trento, no turno da noite, das 22h às 5h. Colegas o descreveram como “uma pessoa trabalhadora”.

A morte dele foi comunicada a funcionários da empresa por meio da reportagem de O Município. Um colega que preferiu não se identificar contou que mantinha apenas uma relação profissional com Antonio e que, após ele sair da empresa, não teve mais contato.

Outro ex-funcionário relatou que Antonio chegou a ser jogador de futebol profissional, com passagens por clubes da Indonésia, Austrália, Paraná Clube e outros times menores.

Apesar disso, Antonio também tinha histórico policial. De acordo com a Polícia Militar, ele possuía passagens por lesão corporal e ameaça, com registros acumulados ao longo dos anos.

O corpo de Antonio foi trasladado para Itapecuru-Mirim (MA) ainda na mesma semana do crime, onde ocorreu o sepultamento.

Leia também:

1. Reforma Tributária: evento em Brusque trará oportunidades, riscos e como aproveitar o novo cenário do Brasil

2. “Uma Noite Italiana”: Havan anuncia show beneficente em prol do Hospital Azambuja

3. VÍDEO – Deputado Zé Trovão ameaça “acabar com a vida” de Alexandre de Moraes e se retrata logo em seguida

4. OPINIÃO – Vereadores tentam modificar orçamento de 2026 da Prefeitura de Brusque para agradar bases eleitorais

5. Mais de 130 pinguins são encontrados mortos em praia de Florianópolis

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

