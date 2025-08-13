PRIMEIRA MÃO – Polícia Civil conclui inquérito sobre homem morto a facadas após discussão em casa noturna de Brusque

O jornal O Município teve acesso, em primeira mão, à conclusão do inquérito policial que apurou o assassinato de Waldinei Dias, ocorrido na madrugada de terça-feira, 15 de fevereiro, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque.

A vítima, de 31 anos, foi morta com um golpe de faca na saída do estacionamento de uma casa de shows.

A Polícia Civil já havia divulgado, ainda no dia seguinte ao crime, um relatório parcial da investigação, mas informando que apurava detalhes, já que testemunhas apontavam que Waldinei não teria participado diretamente da discussão com o acusado.

O que se sabia

Na noite do crime, Waldinei comemorava aniversário com amigos. Em determinado momento, um dos amigos ofereceu flores a mulheres de uma mesa próxima, entre elas a companheira do suspeito. O gesto provocou uma discussão, contida pelos seguranças do local.

O autor do crime deixou a casa de shows, foi até sua residência, pegou uma faca e retornou. Ao encontrar Waldinei na saída, os dois discutiram e a vítima foi golpeada.

O agressor fugiu de moto. No mesmo dia, a Polícia Civil cumpriu diligências na casa do investigado e apreendeu a faca usada no crime. No mesmo dia o suspeito apresentou-se à polícia com advogado, prestou depoimento e foi preso preventivamente.

Conclusões do inquérito

Com base nos depoimentos, a Polícia Civil confirmou que Waldinei não participou da discussão inicial.

A briga dentro da casa de shows envolveu um amigo da vítima e o autor, motivada por ciúmes após a esposa do suspeito receber a rosa desse amigo.

Testemunhas relataram que o investigado deixou o local com a companheira e avisou aos seguranças que retornaria para “matar todos que haviam mexido” com ela. Em seguida, pegou uma faca em casa e voltou ao entorno da festa.

Ao se deparar com Waldinei, que já deixava o local, iniciou nova discussão e desferiu o golpe fatal. Depois, voltou para casa, trocou de roupa, deixou a arma do crime e fugiu.

A Polícia Civil apurou que o crime ocorreu por volta das 2h. Waldinei, que não entregou a rosa e tentou separar a briga inicial dentro da casa de shows, morreu no local antes da chegada do socorro. Ele era pai de dois filhos.

O caso segue em tramitação na Vara do Tribunal do Júri de Brusque e o autor continua preso.

Leia também:

1. Jornal O Município abre vaga para designer gráfico; veja como participar da seleção

2. Abel Moda Vôlei joga neste sábado em Botuverá pelo Catarinense; entrada é gratuita

3. Guarda de Trânsito de Brusque flagra carreta de 30 toneladas transitando em local proibido

4. Morador de Guabiruba resgata técnica ancestral e recria vasos de cimento

5. VÍDEO – Câmera de segurança registra homem sendo morto a tiros em Navegantes

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

