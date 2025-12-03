PRIMEIRA MÃO – Polícia Civil prende motorista que fugiu após acidente com morte no Limeira, em Brusque

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o motorista do Hyundai Tucson envolvido no acidente que matou um motociclista na madrugada de quarta-feira, 3, na rua Alberto Müller, no Limeira, foi preso pela Polícia Civil ainda pela manhã.

Horas após fugir do local da colisão, ele já havia sido localizado pela Polícia Militar. Levado a um hospital, passou por exames para avaliar as lesões causadas pelo impacto, o risco à sua saúde e a possibilidade de permanecer preso. A Polícia Civil aguardou os resultados antes de conduzi-lo à delegacia para efetivar a prisão.

Ele prestou depoimento ao delegado titular da Divisão de Investigação Criminal de Brusque, Fernando Farias, antes de ser preso. Ainda na tarde desta quarta-feira, 3, as equipes devem conduzi-lo ao presídio de Brusque.

O motorista estava foragido desde que deixou a cena do acidente sem prestar socorro aos motociclistas feridos. Uma câmera de monitoramento instalada na rua registrou toda a dinâmica da colisão. Ele é natural do Paraná, mas vivia há anos em Brusque.

A equipe de reportagem confirmou todas as informações diretamente na delegacia, no Centro da cidade.

Câmera flagrou a colisão

As imagens obtidas pela reportagem mostram a caminhonete Tucson invadindo a pista contrária e atingindo duas motocicletas que seguiam em direção ao Centro.

O vídeo revela que, ao saírem do campo de visão da câmera, os motociclistas são atingidos pelo veículo. Com o impacto, as motos são lançadas contra o acostamento.

A Tucson capota em seguida. O motorista sai pela porta traseira, corre, volta para recolher um objeto que caiu do veículo e foge a pé.

O acidente ocorreu por volta de 5h48. Um dos motociclistas morreu no local, e o outro foi socorrido em estado grave.

Vítima identificada

A vítima fatal foi identificada como Gilson Alves dos Santos. Segundo apuração do jornal O Município, ele tinha 48 anos, era natural de Aparecida do Norte (SP) e conduzia uma das motos Honda XRE envolvidas na colisão. O relatório da ocorrência aponta que Gilson foi encontrado sem vida ainda na pista.

A outra motociclista, uma mulher de 44 anos, sofreu fratura aberta na fíbula e na tíbia, além de múltiplas lesões no braço e escoriações. Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelas equipes de atendimento.

O motorista da caminhonete, de 29 anos, que aparece nas imagens fugindo do local, teve um corte no crânio e também precisou ser levado ao hospital.

Polícia Militar e Polícia Científica estiveram na área para os levantamentos iniciais. A investigação deve considerar as imagens registradas pela câmera de monitoramento.

Colaborou: Otávio Timm

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda

2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026

3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque

4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026

5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

