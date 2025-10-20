PRIMEIRA MÃO – Prefeitura de Brusque custeará salário e despesas da 3ª princesa da Fenarreco

A Prefeitura de Brusque será responsável pelo pagamento do salário e demais custos da 3ª princesa da 39ª Fenarreco, cargo criado após um erro no anúncio do resultado do concurso da realeza, realizado na noite desta segunda-feira, 20. A informação foi confirmada em primeira mão pelo jornal O Município.

Embora o governo municipal tenha atribuído, em nota oficial, a falha à empresa Urbanize Engenharia e Construção, patrocinadora responsável pela condução do concurso, todos os custos decorrentes da criação do novo posto serão arcados com recursos públicos.

A diretora-geral de Turismo de Brusque, Juliana da Silva, confirmou à reportagem que a despesa ficará sob responsabilidade da prefeitura.

Segundo ela, os valores serão mantidos nos mesmos moldes previstos originalmente. “Os gastos para manter a realeza e fazer com que ela realize as divulgações ficam a cargo da prefeitura”, afirmou.

Juliana explicou ainda que, nos anos anteriores, cada integrante da realeza recebia o equivalente a um salário mínimo. Neste ano, o valor passou para R$ 2 mil mensais. Além do pagamento, despesas com transporte, figurinos e participação em eventos também são custeadas pelo poder público.

Erro histórico

O equívoco que levou à criação do novo posto ocorreu durante o anúncio das vencedoras do concurso. Uma das participantes, inicialmente escolhida como 2ª princesa, teve pontuação inferior a outra candidata que não foi chamada ao palco.

Em razão do erro, a realeza da 39ª Fenarreco contará agora com quatro integrantes: a rainha Caroline Leite, a 1ª princesa Letícia Kohler, a 2ª princesa Laisa Gums e a 3ª princesa Tânia Klein.

O baile de escolha da realeza foi realizado na noite de domingo, 19, último dia da Fenarreco. Na ocasião, a então realeza passou as faixas de rainha, 1ª e 2ª princesas para as novas eleitas. Um dia após o evento, a constatação do erro levou à decisão de incluir uma nova princesa na corte.

O que disse a prefeitura

Em nota, a prefeitura atribuiu o erro à empresa Urbanize Engenharia e Construção, patrocinadora responsável pela condução do concurso. O Executivo também lamentou o ocorrido.

“É importante ressaltar que a apuração foi corretamente realizada pela Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), e que o erro se deu unicamente no momento do anúncio público, sob responsabilidade da empresa patrocinadora”, diz o comunicado.

“Diante da situação, e em comum acordo com ambas as candidatas, optou-se pela criação do título de 3ª princesa, que será assumido por Tânia Klein”, complementa a nota.

A reportagem questionou a Urbanize Engenharia e Construção sobre o ocorrido. A empresa informou que divulgará uma nota de esclarecimento às 12h desta terça-feira, 21.

Nova realeza da 39ª Fenarreco

Rainha: Caroline Leite

1ª princesa: Letícia Kohler

2ª princesa: Laisa Gums

3ª princesa: Tânia Klein

