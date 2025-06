PRIMEIRA MÃO – STJ determina soltura de empresário acusado de matar jovem que tentou furtar pizzaria em Brusque

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura de Alexandre Santana Thimoteo, empresário acusado de matar um jovem de 21 anos em frente à pizzaria Pizza na Pedra do Alex, no Centro de Brusque. A decisão foi proferida pelo ministro Otávio de Almeida Toledo na tarde desta terça-feira, 17.

Ainda não há acesso ao conteúdo da decisão, portanto não se sabe quais foram os argumentos utilizados para a concessão da liberdade. A decisão foi enviada à Vara Criminal de Brusque na noite de terça. Alexandre deve ser solto ao longo desta quarta-feira.

Relembre o crime

O caso ocorreu em frente à pizzaria, localizada na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque. Em entrevista a O Município, o advogado Sérgio Bernardo Júnior afirmou que uma tentativa de furto desencadeou uma “situação tensa”, que terminou com a morte do jovem.

“Houve um desfecho trágico, que não foi desejado por ele. Ele [o suspeito] não é uma pessoa do crime, e sim um trabalhador honesto e justo, que vive em Brusque há muitos anos. Quer colaborar e não fugir da Justiça. Se tiver que assumir alguma responsabilidade, irá assumir”, declarou.

O advogado também acrescentou que a própria esposa do suspeito, que estava presente no momento do crime, foi quem acionou a Polícia Militar.

Quando a PM chegou ao local, na rua Mathilde Hoffmann, não encontrou o veículo nem a mulher que havia feito a ligação — supostamente, a esposa do suspeito. No entanto, localizou o jovem com mãos e pés amarrados, apresentando sangramento intenso, múltiplas lesões no rosto e nos olhos, além de uma perfuração na face.

O Samu foi acionado para prestar atendimento e encaminhá-lo ao hospital. A área foi isolada para aguardar a chegada das polícias Civil e Científica. No local, foram encontrados um projétil de munição deflagrada e uma bainha de faca. Posteriormente, o hospital informou à PM que o jovem havia morrido.

Após a investigação, a Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta com um tiro na cabeça. O jovem foi identificado como Samuel de Jesus Constantino.

Leia também:

1. Corpus Christi em Brusque: tempo firme na véspera não garante feriado seco

2. Saiba como está o andamento das obras de ampliação da ETA Central, em Brusque

3. Confira a programação das paróquias de Brusque e região para o Corpus Christi

4. Saiba quantas internações de pessoas em situação de vulnerabilidade a Prefeitura de Brusque realizou em 2025

5. Câmara de Brusque aprova alienação de imóveis públicos para financiar novos terminais de ônibus

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: