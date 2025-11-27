PRIMEIRA MÃO – Suspeito de fazer “gato de água” há dois anos e causar prejuízo de cerca de R$ 30 mil em Brusque é detido

Um homem suspeito de fazer “gato de água” em Brusque há dois anos foi detido na manhã desta quinta-feira, 27. Estima-se que ele tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 30 mil. A reportagem de O Município apurou o caso em primeira mão.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) foi até a rua Axel Krieger, no bairro São Pedro, com apoio da Polícia Militar, por volta das 8h30. Há cerca de duas semanas, o Samae recebeu uma denúncia anônima, por meio da ouvidoria, sobre um “gato de água” no local.

O Samae já havia ido até a residência anteriormente, mas o homem, de aproximadamente 60 anos, não permitiu a vistoria. Na manhã desta quinta, o Samae acionou a PM para a ação.

O hidrômetro da casa apontava apenas 3 metros cúbicos por mês, consumindo apenas a taxa mínima. A quantidade é considerada muito baixa, já que, no local, há um bar e kitnets.

Segundo informado ao jornal O Município por fontes com conhecimento do caso, o homem cobrava taxa de água das pessoas que alugavam as kitnets.

O Samae identificou o local onde havia o “gato de água”, retirou o hidrômetro e ainda assim a água continuava chegando às casas, o que comprova o furto. Após isso, o homem foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde aguarda a audiência de custódia.

Prejuízo de R$ 30 mil

O próximo passo do Samae é aplicar as medidas administrativas contra o homem e calcular uma cobrança retroativa referente a todo o período em que ele furtou água. Há indícios de que o crime pode estar acontecendo há dez anos, mas esse ponto ainda será apurado pelo Samae.

Estima-se que o homem deverá pagar entre R$ 25 mil e R$ 30 mil para regularizar a situação. Segundo as fontes, esse valor corresponde ao prejuízo arcado pelo Samae ao longo dos anos de furto.

