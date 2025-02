PRIMEIRA MÃO – Suspeito de matar homem que foi encontrado com mãos e pés amarrados em Brusque é dono da “Pizza na Pedra do Alex”

O advogado Sérgio Bernardo Junior, representante legal do suspeito de matar um homem com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta-feira, 6, em Brusque, confirmou ao jornal O Município que seu cliente é o dono da pizzaria “Pizza na Pedra do Alex”.

O crime aconteceu em frente à própria pizzaria, localizada na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque. Sérgio afirmou que a tentativa de furto gerou uma “situação tensa”, que terminou com a morte do homem.

“Houve um desfecho trágico, que não foi desejado por ele. Ele [suspeito] não é uma pessoa do crime, e sim uma pessoa trabalhadora, honesta e justa, que reside em Brusque há muitos anos. Ele quer colaborar e não ficar fugindo da Justiça. Se tiver que assumir alguma responsabilidade, irá assumir”, declarou.

O advogado ainda complementou, dizendo que quem chamou a polícia foi a própria esposa do suspeito, que estava presente no momento do crime.

O crime

Após ser acionada, a PM foi até o local, na rua Mathilde Hoffmann, mas não encontrou o veículo e a mulher que fez a denúncia (que seria a esposa do suspeito), porém localizou o jovem com mãos e pés amarrados. Ele tinha sangramento elevado, várias lesões no rosto e olho e uma perfuração na face.

O Samu foi acionado para atendimento e encaminhamento ao hospital. O local foi isolado para aguardar a chegada das polícias Civil e Científica. Na área, foi encontrado um projétil de munição deflagrada e uma bainha de faca. Em contato posterior com o hospital, foi informado à PM que o jovem morreu.

Após investigação, a Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Até a publicação desta matéria, a polícia não havia confirmado o envolvimento da vítima em furto ou roubo.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que homem rouba lanchonete no Paquetá, em Brusque

2. Filipe Gouveia destaca pontos a corrigir no Brusque, mas valoriza segundo tempo: “não merecíamos ter perdido”

3. Saiba como está investigação de morte de homem que foi encontrado com mãos e pés amarrados em Brusque

4. Idoso morre após ser atingido por parede durante demolição no terreno de casa, em Gaspar

5. Calor forte recua em Brusque, mas novo pico já tem data para chegar

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: