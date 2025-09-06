Primeira noite da Festa Bergamasca valoriza raízes culturais de Botuverá

A 31ª edição da Festa Bergamasca iniciou nesta sexta-feira, 5, reforçando a cultura trazida pelos primeiros imigrantes da cidade há 150 anos.

O evento vai até domingo, 7, no salão paroquial da igreja matriz, no Centro da cidade, com muitas atrações culturais, shows nacionais e gastronomia típica. A entrada para o evento é gratuita todos os dias.

Na noite desta sexta, foi realizada a cerimônia oficial de início da festa, com a presença de diversas autoridades, incluindo o senador Esperidião Amin, os secretários estaduais Jerry Comper e Carlos Chiodini, o deputado estadual José Milton Scheffer, o prefeito em exercício de Brusque, Deco Batisti, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, além de vereadores de Botuverá, Brusque e Guabiruba, secretários municipais e representantes de municípios vizinhos, como Ascurra, Gaspar e Blumenau.

Cavaliere della Repubblica Italiana e conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites) para o Paraná e Santa Catarina, Márcio Fumagalli destacou a importância de Botuverá para a preservação da cultura italiana no Sul do Brasil.

“Toda a comunidade italiana de Santa Catarina procura um Porto Franco, que foi o primeiro nome de Botuverá, que acolheu esse povo próspero, bravo e lutador. Neste ano, comemoramos 150 anos da grande imigração italiana e estamos todos de parabéns”

Já o senador Esperidião Amin elogiou a organização e exaltou a valorização da cultura bergamasca. “Esta festa é uma celebração à garra, à capacidade de trabalho e ao espírito comunitário do povo desta região”

Após a abertura oficial do evento, o grupo de dança folclórica mirim e infantojuvenil brilhou no palco cultural. No total, 35 crianças e adolescentes, de 5 a 15 anos, se apresentaram. Milana Zanon, professora de dança, é a responsável pelas coreografias da festa.

Novidades e estrutura

O evento tem dois palcos, o palco principal, com os shows nacionais, e o palco cultural. De acordo com o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, a organização, mesmo com a previsão de chuva, acredita que o público total da festa pode chegar próximo aos 20 mil, com destaque para a noite de domingo, quando se apresentam a dupla João Bosco e Vinícius.

O prefeito destaca que a organização teve uma preocupação para, além de atrair público com grandes atrações musicais de diversos estilos musicais — João Bosco e Vinícius, Dazaranha, Grupo Sem Abuso e o dj Piero, entre outros — reforçar a valorização dos aspectos culturais, com preocupação com a decoração e atrações típicas.

“Nunca tivemos um show (de João Bosco e Vinícius) deste porte na cidade e buscamos ainda atrações ecléticas, de vários estilos musicais. Mas também tivemos uma preocupação especial com a decoração, para manter a identidade italiana. Temos várias atrações culturais que nunca tinham se apresentado aqui e também a realeza mirim, que aproxima as famílias da festa. Queremos que os turistas, mas também a nossa população conheça isso”.

Programação completa da 31ª Festa Bergamasca

05/09

19h30: Abertura Oficial – Palco Cultural

22h: Grupo Sem Abuso – Palco Principal

23h30: Dj Piero – Palco Principal

00h: Dazaranha – Palco Principal

06/09

9h: Desfile Cultural – Rua João Morelli

10h30: Abertura dos Portões

12h: Valdimir Bertotti – Palco Cultural

13h: Jogos Comunitários – Palco Cultural

15h: Legião Gaúcha – Palco Principal

18h: Missa Festiva – Igreja São José

19h: G. Dança Folc. Mirim e Infanto Juvenil – Palco Cultural

19h30: Humorista Loli – Palco Cultural

20h: Grupo Ciribim – Palco Cultural

21h: A. C. Italiana de Guabiruba – BEFANA – Palco Principal

22h: Boteco do Padre – Palco Principal

23h30: Dj Piero – Palco Principal

00h: Estação Fandangueira – Palco Principal

07/09

10h M. Bergamasca e Coral Giuseppe Verdi – Igreja São José

11h30 Apresentação Cultural Coral Infantil – Palco Principal

12h Bambinos da Terra – Palco Cultural

13h Orquestra Câmara de Guabiruba – Palco Principal

14h Família Dal Ponte – Palco Cultural

15h Fá e Banda – Palco Principal

16h30 Tchê Chaleira – Palco Principal

18h30 Dj Piero – Palco Principal

19h30 João Bosco e Vinícius – Palco Principal

