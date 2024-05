Nesta segunda-feira, 27, a Prefeitura de Brusque divulgou a data do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos. A previsão é que no dia 20 de junho o valor já esteja na conta dos servidores.

O pagamento referente ao salário de maio também será adiantado. Segundo a diretora de Recursos Humanos, o valor será depositado já nesta quarta-feira, 29, antecipando o feriado.

O prefeito de Brusque, André Vechi, ressaltou que, com o déficit da previdência zerado, há dinheiro em caixa suficiente para realizar os pagamentos. “Essa ação fez com que reduzíssemos o gasto com pessoal de 53% para 48%. Assim, temos dinheiro em caixa para pagar todos os servidores”, afirma.

Com a liberação dos pagamentos, o prefeito comentou que mais de R$ 10 milhões serão injetados na economia local. “Muitos aproveitam o dinheiro para pagar dívidas, adiantar compras ou adquirir algo que precisam. Com essa liberação, fazemos o mercado e a economia girar. São duas grandes notícias para os nossos servidores”, conclui André.

