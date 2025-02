Primeira parte da obra de ampliação da Beira Rio está 52% concluída, diz prefeitura

A Prefeitura de Brusque atualizou o andamento da obra de ampliação da avenida Beira Rio ao bairro Dom Joaquim nesta sexta-feira, 21. De acordo com o Executivo, 52% do primeiro trecho já está concluído.

Os quase 3 quilômetros compreendem drenagem, enrocamento, pavimentação, calçadas e outros. A previsão é que o trânsito esteja liberado neste ano, caso não ocorram problemas relacionados ao clima.

“Mesmo com a ponte [do Maluche] interditada, os trabalhos não pararam em nenhum dos pontos”, afirma Ananda Markoski, fiscal da obra. “Nas proximidades da Igreja Calvário, as equipes vão iniciar o preparo do solo para asfaltar. A drenagem também já está bem avançada”, completa.

Ainda conforme a prefeitura, o segundo lote segue o cronograma da obra, com limpeza e demarcação dos traços do novo trecho da avenida.

