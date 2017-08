Consultando os mais diversos profissionais da área de meteorologia, pude notar que há certa unanimidade por parte deles quanto às condições do tempo em Brusque para esta semana que se inicia, ou seja, terá dois cenários climáticos distintos, sendo até quarta-feira com a presença do tempo seco e temperaturas consideradas altas para esta época do ano e a segunda parte, de quinta-feira em diante, instável, chance de chuva fraca, com madrugadas um pouco frias e tardes mais amenas. Uma das profissionais consultadas, a meteorologista Gilsânia Cruz nos garante que os acumulados de chuva esperados para este final de agosto serão baixos e a tendência para os primeiros dias de setembro é de tempo mais firme e temperatura elevada em SC, com sol e variação de nuvens em alguns dias, mas sem precipitação significativa. Nesse período, a chuva deve ficar concentrada entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, finaliza Gilsânia.

O tempo em Brusque nesta segunda-feira

Os brusquenses novamente tiveram um dia bem aproveitável para as práticas ao ar livre em geral, pois “São Pedro” colaborou e o sol apareceu por entre nuvens, mais na parte da tarde, pois pela manhã, o céu encoberto prevaleceu. As temperaturas permaneceram num patamar agradável, com mínimas na madrugada/amanhecer oscilando valores entre 14ºC e 16ºC e máximas no turno vespertino na casa dos 24ºC.

Temperaturas extremas de hoje,28, em Brusque e Guabiruba

14,7ºC com 24,7ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

16,0ºC com 24,6ºC /Bairro Centro/Brusque

16,7ºC com 24,4ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

14,0ºC com 21,5ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

16,6ºC com ——— /Bairro Aymoré/Guabiruba (Com problemas no sinal da Internet)

Pelo Vale do Itajaí tivemos