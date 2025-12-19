Primeira praia de nudismo do Brasil, localizada em Balneário Camboriú, será fechada para a prática

A primeira praia de nudismo do Brasil, localizada em Balneário Camboriú, não será mais utilizada para esse fim. A Prefeitura da cidade informou que a prática será revogada na Praia do Pinho.

O documento foi apresentado na quarta-feira, 17. A prática ficará vetada em qualquer praia do município.

A Praia do Pinho, utilizada para o naturismo desde 1980, tem cerca de 500 metros de extensão e fica entre as praias de Laranjeiras e do Estaleirinho. Para a Federação Brasileira de Naturismo (FBRN), a prática é um modo de vida em harmonia com a natureza, cujo objetivo é promover o respeito e o cuidado com o meio ambiente.

Segundo a prefeitura, a praia perdeu o sentido do naturismo e, ao longo dos anos, passou a ser utilizada diversas vezes para a prática de crimes sexuais e outros atos ilícitos. A proposta foi apresentada pela prefeita Juliana Pavan em uma reunião com representantes das praias da região.

A proibição passará a valer com a aprovação do novo Plano Diretor na Câmara de Vereadores.

