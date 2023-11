Primeira reunião do Comitê de Integridade e Compliance de Brusque debate ações

Foi realizada, na tarde desta quarta-feira, 22, a primeira reunião do Comitê de Integridade e Compliance de Brusque. O objetivo do encontro foi de alinhar e planejar as ações do programa, que visa a sistematização e aperfeiçoamento dos instrumentos já existentes na prefeitura, que atuam na prevenção e combate à corrupção.

Na oportunidade foram definidas as primeiras entregas, entre elas a minuta de norma de criação do programa, o mapeamento de informações de ações de integridade que já são praticadas e reuniões de disseminação da cultura de integridade e compliance.

O controlador-geral do município, Daniel Felício, destacou que para o governo municipal é fundamental desenvolver práticas e cultura, seguindo políticas de gestão mais modernas aliadas a governança corporativa e de conformidades, baseadas em princípios que priorizam a transparência, ética e integridade, estabelecendo neste contexto as condições para relação saudável com os envolvidos nas atividades do serviço público”.

E finalizou mencionando que o Comitê de Integridade e Compliance, dentre outras obrigações, deve pautar valores éticos da administração pública que conduza e fortaleça o modelo de gestão voltado à eficiência e a promover melhoria na vida das pessoas.

