Primeiras alças externas do trevo da Antônio Heil são inauguradas em evento com governador

Duas alças externas do trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) foram inauguradas nesta sexta-feira, 28, em evento com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). O trevo é o principal acesso de Brusque a Itajaí e à BR-101.

Os acessos fazem a ligação da BR-101 para fora da rodovia federal. Uma das alças inauguradas vai no sentido Joinville a Brusque, com entrada para a rodovia Antônio Heil. A outra alça liga Balneário Camboriú a Itajaí, acesso para a ponte sobre o rio Canhanduba II.

“As obras continuam a todo vapor. Assim estão todas as obras em Santa Catarina. Temos uma relação muito respeitosa com as empreiteiras, conversando. SC tem pressa e eu tenho muito mais pressa ainda”, disse o governador, em coletiva de imprensa.

Jorginho Mello também comentou sobre o auxílio da obra aos empresários da região. A atividade industrial nas margens das rodovias é intensa, e depende da boa infraestrutura para garantir a competitividade.

“Não tem dia: domingo, segunda, está congestionado. Precisamos tomar providências, como estamos fazendo”, comenta. “O novo trevo desobstrui tudo”, finaliza. Ele anunciou ainda que as demais alças externas devem ser entregues até a Páscoa.

Após entrevista coletiva, Jorginho cortou a fita zebrada e tirou os cones, liberando o trânsito de veículos. Os primeiros carros buzinaram, celebrando a abertura da alça Joinville-Brusque.

Próximos passos

O secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper, avalia que, na próxima temporada de verão, o trânsito na região do trevo irá fluir com tranquilidade. Ele também destaca a execução dos projetos da Via Mar, corredor litorâneo paralelo à BR-101 que deve ligar o estado de Joinville a Governador Celso Ramos.

“O trevo é uma obra de mais de R$ 60 milhões, sem contar o projeto da Via Mar, que estamos trabalhando fortemente. É uma obra complexa, que estamos tirando do papel com a liberação de duas alças. Vai trazer mais celeridade do trânsito caótico da BR-101”.

O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) analisa que o ritmo da obra do novo trevo está acelerado. Ele considera que, no começo de 2026, toda a obra já deve estar concluída.

“É uma obra importantíssima, um dos principais gargalos da BR-101. Hoje, começa a liberação de duas alças. Até o mês de abril, acredito que estará tudo liberado aos usuários”, diz o deputado.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Marlon Sassi, relata que a entidade busca contribuir com o andamento da obra e verifica constantemente a evolução dos trabalhos, para que eventuais problemas sejam solucionados sem interromper a obra.

“Quando olhamos as obras que tanto esperamos, às vezes estão paradas. Hoje, estamos tentando, junto à Acibr, trazer as empreiteiras para dentro da nossa associação, para que possamos ajudar a serem ainda mais céleres”, diz. “Estamos vivendo hoje o que tanto lutamos por tantos anos”, conclui.

Prefeito de Brusque e vice de Itajaí celebram inauguração

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), acredita que as duas primeiras alças já irão contribuir para desafogar o trânsito. Ele elogia o governador Jorginho, no qual é aliado político, pela execução da obra, e trata como uma conquista para a região.

“É uma conquista muito grande para Brusque, Itajaí e para todo mundo que transita por aqui. É uma obra muito esperada, por outros prometido, e o governador teve vontade, coragem e competência para tirar essa obra do papel”, comenta.

Rubens Angioletti (PL), vice-prefeito de Itajaí, afirma que o município de Brusque contribuiu com as pressões às autoridades para que a obra do novo trevo da Antônio Heil saísse do papel.

“É uma obra muito esperada. A cidade de Brusque sempre foi parceira nessas cobranças. Fizemos várias reuniões. Assim que o governador Jorginho assumiu, cobramos e ele nos atendeu”.

Outras autoridades estiveram presentes no evento e participaram do ato de inauguração, como os secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Kennedy Nunes, a deputada estadual Paulinha (Podemos-SC), a ex-prefeita de Itapema Nilza Simas (PL) e outros.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: