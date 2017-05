Navegantes inicia processo de desapropriação de terras para ampliar aeroporto

O primeiro lote de 20 decretos para desapropriações para a ampliação do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, de Navegantes, foi publicado na semana passada pela prefeitura do município. O aumento da área do principal aeroporto da região é uma reivindicação antiga da Associação Empresarial de Brusque (Acibr).

De acordo com Fernando Wolfram Rulf, procurador-adjunto da Procuradoria-Geral do Município de Navegantes, as primeiras desapropriações eram pré-condição para que a Infraero começasse a repassar o dinheiro para indenizar os donos dos imóveis.

Segundo Rulf, o termo de cooperação entre a prefeitura e a Infraero foi firmado em janeiro e publicado em abril. Ele prevê que a empresa estatal repassará R$ 150 milhões ao município para ajudar nas desapropriações, em quatro parcelas anuais. A primeira prestação, de 2017, equivale a R$ 40 milhões.

Para a ampliação do aeroporto, é necessário desapropriar cerca de 312 lotes, o que equivale a 1 milhão de metros quadrados de terra, segundo a prefeitura. Depois das desapropriações, começam as obras nos terminais.

A Infraero estima que serão feitos investimentos de R$ 233 milhões. A previsão é que parte venha do governo federal e outra da iniciativa privada. Com o novo projeto, será possível separar os terminais de embarque e desembarque.

A iniciativa privada também deve entrar com a construção de um hotel de 100 apartamentos e um edifício-garagem com 1 mil vagas, sendo que hoje são 346.

“Muito importante”

O presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter, diz que a ampliação do aeroporto é pleito antigo, “muito importante para a região”. Segundo ele, a construção de mais espaço para voos impactará positivamente na atividade industrial.

Sem voos em Navegantes, o plano B dos brusquenses é o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Mas para ir até lá é preciso de mais tempo, paciência, pois o trânsito na capital é complicado, além dos gastos de deslocamento.

Para o presidente da associação empresarial, o maior benefício da possível ampliação será visto no turismo. Os visitantes de várias regiões poderão vir para Brusque mais facilmente, assim como os brusquenses terão mais opções de horários e companhias aéreas para viajar.

Avianca começa a funcionar em Navegantes

A empresa Avianca começou a operar em Navegantes no dia 15 deste mês. São três voos ligando o município ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O presidente da Acibr avalia positivamente o início das operações da Avianca, trazendo mais opções de horários para os passageiros da região. O interesse da companhia em Brusque fica comprovado, já que a cidade é destaque em reportagem da sua revista de bordo da companhia. Recentemente, a empresa investiu em anúncios no O Município.

“Navegantes é uma cidade importante e querida por nós, e que agora será responsável por conectar todo o Vale do Itajaí a mais de 1,3 mil destinos em todo o mundo, por meio de nossa participação na Star Alliance”, afirma Tarcísio Gargioni, vice-presidente da Avianca Brasil.

Os voos serão operados por aeronaves da Airbus A320, com capacidade para transportar 162 passageiros e equipadas com sistema de entretenimento individual.

“Com a oferta de voos diretos entre Guarulhos e Navegantes, atenderemos os clientes que viajam a lazer e também o mercado corporativo. Acreditamos no potencial dessa rota, tendo em vista o constante movimento de passageiros que que se deslocam entre as duas cidades”, completa Rodrigo Napoli, diretor comercial da Avianca Brasil.

Voos da Avianca