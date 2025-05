Primeiras provas da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross são realizadas em Guabiruba; veja fotos

Nem a chuva fraca da manhã deste sábado, 24, atrapalhou ou desanimou os pilotos e o público presente na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross, realizada no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba.

O evento, que reúne os melhores pilotos do Brasil, segue até as 18h deste sábado. No domingo, 25, a programação ocorre das 9h às 18h.

Os ingressos para apenas um dos dias custam R$ 16, e R$ 28,50 para os dois dias. Eles estão disponíveis no site Pedidos10. Mais detalhes podem ser obtidos no Instagram do evento: @jeepegaiolacrossgba. A próxima etapa do campeonato é a Fenajeep, que será realizada em Brusque.

Competição marcada pela amizade

Apesar da chuva fraca no início da manhã, o evento seguiu com boa estrutura e engajamento, conforme destacou Clóvis Venturelli, um dos organizadores da etapa. Segundo ele, a parceria com a prefeitura foi fundamental para a realização da prova.

“A chuva atrapalha um pouco, mas estamos com uma equipe preparada e recebendo todo o apoio necessário da prefeitura. Os pilotos já conhecem bem esse tipo de situação: quando chove, todos se ajudam. Mesmo assim, as corridas estão acontecendo normalmente”, afirma.

Clóvis explica que as baterias estão seguindo conforme o cronograma. “Começamos com o jipe turbo, depois vem a gaiola turbo, o jipe aspirado e por fim a gaiola aspirado. O público está chegando aos poucos e, com a previsão de melhora no tempo, a expectativa é de ainda mais emoção neste domingo”.

Ele também reforça a importância da estrutura cedida pelo município. “Já fazíamos eventos antes, mas agora, com o apoio do prefeito e a liberação do parque, conseguimos trazer uma etapa do Brasileiro para um local de altíssimo nível. Os pilotos adoraram. Muitos chegaram com semanas de antecedência para treinar e conhecer a pista. É um campeonato marcado pela amizade, mas todo mundo entra com vontade de ganhar”.

Retorno esperado

Para Ivan Kohler, presidente do Jeep Gaiola Cross Clube de Guabiruba, o retorno da etapa do Campeonato Brasileiro marca um momento especial para a cidade e para o clube. Segundo o presidente, o evento carrega uma história importante, interrompida em 2019 e agora retomada com força total em um novo espaço.

“O Jeep Gaiola Cross Guabiruba já tem uma trajetória de anos realizando essa etapa do Brasileiro. Paramos em 2019 e, desde então, não havíamos feito mais. Agora, com esse novo espaço — o Parque Municipal, que a prefeitura adquiriu recentemente —, estamos retomando, e essa é a primeira vez que usamos esse local”, destaca Ivan.

Mesmo com o tempo instável, a expectativa se manteve positiva. “A previsão era de um público maior, mas, apesar da chuva, as pessoas estão vindo prestigiar. E isso nos motiva”, afirma.

Ele também enfatiza a importância dos competidores para o sucesso do evento. “Os pilotos vêm de várias partes do Brasil. Eles investem pesado nos carros — tem veículos aqui de R$ 300 mil a R$ 400 mil — e entram na pista para dar um verdadeiro show. Para nós, guabirubenses, é uma honra receber esse grupo, que vem com tanta dedicação e paixão pelo esporte”, concluiu.

