Primeiro caso de homicídio da região é registrado em São João Batista

Uma pessoa morreu após ser atacada dentro de uma residência no Centro de São João Batista, na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro.

A ocorrência, inicialmente tratada como tentativa de homicídio, evoluiu para óbito após a vítima não resistir aos ferimentos no Hospital Monsenhor José Locks. As informações são da Rádio Clube.

Este é o segundo homicídio registrado em 2026. O primeiro ocorreu cerca de uma hora antes, no município de Guaramirim.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada durante a madrugada para atender uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha, nas proximidades da rua Getúlio Vargas.

No local, moradores indicaram o imóvel onde os fatos teriam ocorrido. Diante da situação, os policiais realizaram o arrombamento da porta para acessar a residência.

No interior do imóvel, a vítima foi encontrada caída no chão da sala, com diversos ferimentos provocados por arma branca. O autor não estava no local e não foi localizado durante as buscas iniciais.

Os primeiros atendimentos foram realizados pelos policiais até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar, acionadas por volta das 5h20. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Monsenhor José Locks.

Já pela manhã, o helicóptero Arcanjo 01 chegou a ser acionado para uma possível transferência, mas o procedimento não foi realizado, pois a vítima morreu ainda no hospital.

A vítima foi identificada, a princípio, como Sthepanny Cassiano da Silva, com aproximadamente 40 anos. A identidade e demais informações seguem em apuração. O autor do crime, um homem, não foi localizado até o momento.

O caso segue sob investigação. O corpo permanece no Hospital Monsenhor José Locks, aguardando recolhimento pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos legais cabíveis.

