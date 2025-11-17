O primeiro crematório de Brusque já está em funcionamento. Mesmo com parte da estrutura ainda em obras, o equipamento instalado pela SC Convênios começou a realizar cremações com um forno de alta tecnologia, totalmente licenciado e com controle ambiental automatizado.
O espaço está localizado no mesmo endereço do Memorial Brusque, na Rua Nicolau Imhof, bairro São Pedro.
Segundo Guilherme Zuchi, diretor da empresa, o forno é da marca JUNG, referência no país.
“O procedimento é o máximo computadorizado possível, evitando erros humanos. Via tablet, o operador insere as informações do corpo e aguarda o aquecimento do forno, que chega a 900 °C. Depois, o corpo é inserido na câmara primária, revestida com tijolos refratários”, explica.
O sistema também tem rastreabilidade em todas as etapas, impedindo trocas de urnas.
“Cada fase requer confirmação por código, e a família pode conferir a identificação final. A ideia é oferecer segurança e transparência”, afirma Zuchi.
O forno segue as normas do Conama e usa tecnologia EcoSmart, que reduz a emissão de poluentes. “Cada cremação evita a liberação de dezenas de quilos de CO₂ em comparação a equipamentos convencionais”, completa.
Licenças e operação
A SC Crematório já possui todas as licenças exigidas: Prévia, de Instalação e de Operação, e está em plena atividade.
Capacidade e demanda
Com capacidade para até seis cremações por dia, o serviço tem crescido. “Do período pré-pandemia para o pós, houve aumento de cerca de 200% na procura. É resultado da consciência ambiental e da aceitação maior da população”, diz o diretor.
Procedimento e destino das cinzas
As cremações são feitas em parceria com funerárias. Após o velório, o corpo é encaminhado ao crematório, e as cinzas retornam em poucos dias.
“A destinação final depende da religião e da vontade da família. A Católica recomenda locais sagrados, e as igrejas evangélicas indicam o sepultamento”, explica.
Estrutura em expansão
A entrega total do espaço está prevista para o início de 2026. “Estamos finalizando piso, pintura e mobiliário. O prédio, de 1.400 m², terá três capelas, sala de vivência, columbário, área kids, sala ecumênica e auditório de despedida imersiva”, adianta Zuchi.
Com tecnologia moderna e operação licenciada, o crematório de Brusque, instalado junto ao Memorial Brusque, deve ampliar as opções de despedidas na região.