O primeiro crematório de Brusque já está em funcionamento. Mesmo com parte da estrutura ainda em obras, o equipamento instalado pela SC Convênios começou a realizar cremações com um forno de alta tecnologia, totalmente licenciado e com controle ambiental automatizado.

O espaço está localizado no mesmo endereço do Memorial Brusque, na Rua Nicolau Imhof, bairro São Pedro.

Segundo Guilherme Zuchi, diretor da empresa, o forno é da marca JUNG, referência no país.

“O procedimento é o máximo computadorizado possível, evitando erros humanos. Via tablet, o operador insere as informações do corpo e aguarda o aquecimento do forno, que chega a 900 °C. Depois, o corpo é inserido na câmara primária, revestida com tijolos refratários”, explica.

O sistema também tem rastreabilidade em todas as etapas, impedindo trocas de urnas.

“Cada fase requer confirmação por código, e a família pode conferir a identificação final. A ideia é oferecer segurança e transparência”, afirma Zuchi.

O forno segue as normas do Conama e usa tecnologia EcoSmart, que reduz a emissão de poluentes. “Cada cremação evita a liberação de dezenas de quilos de CO₂ em comparação a equipamentos convencionais”, completa.

Licenças e operação

A SC Crematório já possui todas as licenças exigidas: Prévia, de Instalação e de Operação, e está em plena atividade.

Capacidade e demanda

Com capacidade para até seis cremações por dia, o serviço tem crescido. “Do período pré-pandemia para o pós, houve aumento de cerca de 200% na procura. É resultado da consciência ambiental e da aceitação maior da população”, diz o diretor.

Procedimento e destino das cinzas

As cremações são feitas em parceria com funerárias. Após o velório, o corpo é encaminhado ao crematório, e as cinzas retornam em poucos dias.

“A destinação final depende da religião e da vontade da família. A Católica recomenda locais sagrados, e as igrejas evangélicas indicam o sepultamento”, explica.

Estrutura em expansão

A entrega total do espaço está prevista para o início de 2026. “Estamos finalizando piso, pintura e mobiliário. O prédio, de 1.400 m², terá três capelas, sala de vivência, columbário, área kids, sala ecumênica e auditório de despedida imersiva”, adianta Zuchi.

Com tecnologia moderna e operação licenciada, o crematório de Brusque, instalado junto ao Memorial Brusque, deve ampliar as opções de despedidas na região.

SC Convênios Class

Rua Barão do Rio Branco, 129, Centro, Brusque

Telefone: (47) 3355-9031
scconvenios@scconvenios.com.br