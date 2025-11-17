O primeiro crematório de Brusque já está em funcionamento. Mesmo com parte da estrutura ainda em obras, o equipamento instalado pela SC Convênios começou a realizar cremações com um forno de alta tecnologia, totalmente licenciado e com controle ambiental automatizado.

O espaço está localizado no mesmo endereço do Memorial Brusque, na Rua Nicolau Imhof, bairro São Pedro.

Segundo Guilherme Zuchi, diretor da empresa, o forno é da marca JUNG, referência no país.

“O procedimento é o máximo computadorizado possível, evitando erros humanos. Via tablet, o operador insere as informações do corpo e aguarda o aquecimento do forno, que chega a 900 °C. Depois, o corpo é inserido na câmara primária, revestida com tijolos refratários”, explica.

O sistema também tem rastreabilidade em todas as etapas, impedindo trocas de urnas.

“Cada fase requer confirmação por código, e a família pode conferir a identificação final. A ideia é oferecer segurança e transparência”, afirma Zuchi.

O forno segue as normas do Conama e usa tecnologia EcoSmart, que reduz a emissão de poluentes. “Cada cremação evita a liberação de dezenas de quilos de CO₂ em comparação a equipamentos convencionais”, completa.