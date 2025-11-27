Primeiro de Maio: relembre o prazo de conclusão da obra que tem dificultado o tráfego em Brusque

Moradores de Brusque continuam enfrentando trânsito lento na avenida Primeiro de Maio, especialmente nos horários de pico. Na manhã desta quinta-feira, 27, motoristas relataram longos períodos de espera para atravessar o trecho em obras.

Alguns afirmaram ter ficado cerca de 40 minutos na fila, tanto no sentido Centro quanto no acesso aos bairros. A lentidão se intensificou porque a intervenção de macrodrenagem avançou para um ponto onde a pista não comporta a passagem simultânea de dois veículos.

A informação foi confirmada pela Guarda de Trânsito de Brusque no início de novembro, que destacou que os serviços estão concentrados cerca de 100 metros antes do Senai.

Além da restrição na Primeiro de Maio, motoristas também encontram dificuldades na rua Carlos Ristow. A via, que costuma servir de alternativa para quem busca acessar o Centro, está temporariamente bloqueada em razão de um conserto no pavimento, realizado pela Secretaria de Obras em parceria com um empreendedor local.

Prazo mantido

Em conversa com O Município nesta quarta-feira, o prefeito em exercício, Deco Batisti, afirmou que o cronograma geral da obra não mudou. Segundo ele, a previsão de conclusão permanece a mesma anunciada meses atrás: primeiro semestre de 2026.

“O prazo está mantido”, disse o prefeito. Ele reforçou que ainda não há um mês definido para a entrega.

Batisti explicou que a fase atual exige intervenções profundas, o que obriga alterações no fluxo. “Estamos em um trecho em que não há como liberar dois sentidos ao mesmo tempo”, afirmou. O governo municipal orienta que motoristas busquem rotas alternativas sempre que possível.

Mesmo com os transtornos, a administração reafirma que a macrodrenagem é considerada uma obra estrutural e necessária, por tratar de um ponto historicamente afetado por alagamentos.

O trânsito, porém, deve seguir comprometido ao longo dos próximos meses, conforme avança cada etapa do serviço.

