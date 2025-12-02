Primeiro Fórum Regional de Transparência e Integridade será realizado em Brusque

A prefeitura de Brusque promoverá, a partir do dia 9, às 11h, a Semana da Transparência, com uma série de ações voltadas à integridade pública, participação social e fortalecimento das ferramentas de controle institucional.

No dia 9, o início da programação conta com a entrega e inauguração da sede da Secretaria de Transparência e Accountability (Seta), na Praça da Cidadania, no Centro I, Brusque. No dia 10, às 19h, ocorre o primeiro fórum regional de transparência e integridade, na Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe), reunindo representantes de órgãos públicos, instituições de ensino e sociedade civil.

E no dia 11, às 10h, será realizado um seminário online destinado a lideranças comunitárias, com foco na importância das ouvidorias como canais de participação e resolução de demandas.

Esta data foi escolhida por ser celebrado o dia mundial de combate à corrupção, e a programação foi elaborada com a premissa de comemorar avanços, orientar e conscientizar a população principalmente para o papel do quanto tudo isso representa para governos abertos.

“A gente tem uma série de ações, sendo a principal delas aberta ao público no dia 10, que é o Fórum de Transparência e Integridade”, comentou o secretário da Seta, Thomas Haag.

