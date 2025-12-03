Primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte é neste sábado; saiba como participar

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) realiza neste sábado, 6, o primeiro sorteio da promoção ‘Comprar Aqui dá Sorte’. O evento será ao meio dia, na praça Barão de Schneeburg, no Centro, com 21 prêmios sorteados: uma scooter; 10 vale-compras de R$ 1 mil e mais 10 vale-compras de R$ 500.

Esta é a primeira vez que a tradicional promoção de fim de ano da CDL de Brusque terá duas etapas. O sorteio final será no dia 23 de dezembro, com mais 28 prêmios, sendo 10 vale-compras de R$ 500; 15 vale-compras de R$ 1 mil; uma scooter e mais duas motocicletas Biz.

Novo formato

Além dos dois sorteios, outra novidade da promoção neste ano é o formato digital. A cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à CDL e que estão participando da promoção, o cliente recebe um cupom com um QR-Code, que deve ser cadastrado no aplicativo da CDL Brusque, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos do celular.

“Basta escanear o QR-Code do cupom, cadastrar no aplicativo e já estará concorrendo aos prêmios. Muito mais fácil e rápido do que preencher manualmente”, destaca o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

Para o sorteio deste sábado, estarão concorrendo todos os clientes que cadastrarem suas compras no aplicativo até esta sexta-feira, 5 de dezembro. Após o primeiro sorteio, os cupons retornam para a CDL, e também participarão do sorteio final, no dia 23 de dezembro.

“A essência da promoção é estimular as pessoas a comprarem nas lojas participantes, assim, terão a oportunidade de participar do sorteio e concorrer a esses 49 prêmios, e ainda ajudar a fortalecer nosso comércio, principalmente as lojas que participam da promoção. O novo formato está sendo um sucesso e esperamos o público para prestigiar o primeiro sorteio neste sábado”, ressalta o presidente.

Lojas participantes da promoção

Abrelim Móveis;

Agrocampo;

Águas Claras Materiais de Construção;

Alecesar;

Alto Estilo;

Aqui é 10;

Aradefe Malhas;

Archer Materiais de Construção;

Auto Posto Botuverá;

Auto Posto JM;

Auto Posto Santa Terezinha;

Bike Limeira;

Bóca Mafra Automóveis;

Bouton;

Brusfer;

Brusmec Mecânica Automotiva;

Camitalia Têxtil;

Carvalho Joalheria;

Catarina Shopping;

Central do Papel;

CFC Marijá;

Cia do Pé Calçados;

Coisas de Mamãe;

Colorsul Tintas;

Coremma;

Cosh;

Danju Joalheria e Ótica;

Deck 09;

Despachante Gervásio;

DiCasa;

Embrulhe Festas;

EVS Pedrini;

Farma Total;

Farmácia Brasil Preço Popular;

Fiel Limpeza;

Fofinhos Clínica Veterinária;

Garage Auto Center;

Gazul;

Gevaerd ESportes e Calçados;

Graf Livraria e Papelaria;

Higiprime;

Hort Ferramentas e Ferragens;

Ibiza Multimarcas;

Isabela Variedades;

Kital Materiais de Construção;

Kohler Joalheria e Ótica;

Kohler Variedades;

Lapel Papelaria;

Lemus Calçados;

Life Street;

LM Materiais de Construção;

Loja Adriano;

Loja Eliana;

Loja Kell;

Lua Encantada Pijamas;

Master Shopping;

Mega Motos;

Mensageiro dos Sonhos;

Mercado KMP;

Mercado São Leopoldo;

Mohr;

Morisa Móveis;

NH;

Ótica Boa Visão;

Ótica Moderna;

Ótica Ritter;

Paddock Auto Center;

Paloschi Materiais de Construção;

Panissa;

Posto Dalcegio;

Posto Memo;

Posto Santa Luzia;

Primax Cartuchos e Toners;

Ramatex;

RCD Distribuidora de Lubrificantes;

Rogério Calçados;

Rolasul;

Santa Fé Tintas;

São Rafael Farmácias;

Sintonia Musical;

Stonfer;

Stop Shop;

Straetz Móveis e Decorações;

Supermercado Dell’agnolo;

Supermercado Lageado;

Talinda;

TED Marynus;

Torresani Materiais de Construção;

Vale do Cedro Materiais de Construção;

Vaneg;

Walendowsky;

Zé Melo Materiais de Construção;

Zehn Bier,

Zeno Autopeças.