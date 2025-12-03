Primeiro sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte é neste sábado; saiba como participar
Serão 21 prêmios sorteados pela CDL de Brusque na praça Barão de Schneeburg, a partir do meio dia
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) realiza neste sábado, 6, o primeiro sorteio da promoção ‘Comprar Aqui dá Sorte’. O evento será ao meio dia, na praça Barão de Schneeburg, no Centro, com 21 prêmios sorteados: uma scooter; 10 vale-compras de R$ 1 mil e mais 10 vale-compras de R$ 500.
Esta é a primeira vez que a tradicional promoção de fim de ano da CDL de Brusque terá duas etapas. O sorteio final será no dia 23 de dezembro, com mais 28 prêmios, sendo 10 vale-compras de R$ 500; 15 vale-compras de R$ 1 mil; uma scooter e mais duas motocicletas Biz.
Além dos dois sorteios, outra novidade da promoção neste ano é o formato digital. A cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à CDL e que estão participando da promoção, o cliente recebe um cupom com um QR-Code, que deve ser cadastrado no aplicativo da CDL Brusque, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos do celular.
“Basta escanear o QR-Code do cupom, cadastrar no aplicativo e já estará concorrendo aos prêmios. Muito mais fácil e rápido do que preencher manualmente”, destaca o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.
Para o sorteio deste sábado, estarão concorrendo todos os clientes que cadastrarem suas compras no aplicativo até esta sexta-feira, 5 de dezembro. Após o primeiro sorteio, os cupons retornam para a CDL, e também participarão do sorteio final, no dia 23 de dezembro.
“A essência da promoção é estimular as pessoas a comprarem nas lojas participantes, assim, terão a oportunidade de participar do sorteio e concorrer a esses 49 prêmios, e ainda ajudar a fortalecer nosso comércio, principalmente as lojas que participam da promoção. O novo formato está sendo um sucesso e esperamos o público para prestigiar o primeiro sorteio neste sábado”, ressalta o presidente.
Abrelim Móveis;
Agrocampo;
Águas Claras Materiais de Construção;
Alecesar;
Alto Estilo;
Aqui é 10;
Aradefe Malhas;
Archer Materiais de Construção;
Auto Posto Botuverá;
Auto Posto JM;
Auto Posto Santa Terezinha;
Bike Limeira;
Bóca Mafra Automóveis;
Bouton;
Brusfer;
Brusmec Mecânica Automotiva;
Camitalia Têxtil;
Carvalho Joalheria;
Catarina Shopping;
Central do Papel;
CFC Marijá;
Cia do Pé Calçados;
Coisas de Mamãe;
Colorsul Tintas;
Coremma;
Cosh;
Danju Joalheria e Ótica;
Deck 09;
Despachante Gervásio;
DiCasa;
Embrulhe Festas;
EVS Pedrini;
Farma Total;
Farmácia Brasil Preço Popular;
Fiel Limpeza;
Fofinhos Clínica Veterinária;
Garage Auto Center;
Gazul;
Gevaerd ESportes e Calçados;
Graf Livraria e Papelaria;
Higiprime;
Hort Ferramentas e Ferragens;
Ibiza Multimarcas;
Isabela Variedades;
Kital Materiais de Construção;
Kohler Joalheria e Ótica;
Kohler Variedades;
Lapel Papelaria;
Lemus Calçados;
Life Street;
LM Materiais de Construção;
Loja Adriano;
Loja Eliana;
Loja Kell;
Lua Encantada Pijamas;
Master Shopping;
Mega Motos;
Mensageiro dos Sonhos;
Mercado KMP;
Mercado São Leopoldo;
Mohr;
Morisa Móveis;
NH;
Ótica Boa Visão;
Ótica Moderna;
Ótica Ritter;
Paddock Auto Center;
Paloschi Materiais de Construção;
Panissa;
Posto Dalcegio;
Posto Memo;
Posto Santa Luzia;
Primax Cartuchos e Toners;
Ramatex;
RCD Distribuidora de Lubrificantes;
Rogério Calçados;
Rolasul;
Santa Fé Tintas;
São Rafael Farmácias;
Sintonia Musical;
Stonfer;
Stop Shop;
Straetz Móveis e Decorações;
Supermercado Dell’agnolo;
Supermercado Lageado;
Talinda;
TED Marynus;
Torresani Materiais de Construção;
Vale do Cedro Materiais de Construção;
Vaneg;
Walendowsky;
Zé Melo Materiais de Construção;
Zehn Bier,
Zeno Autopeças.