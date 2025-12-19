Princípio de incêndio atinge casa no bairro Azambuja, em Brusque

Um princípio de incêndio atingiu uma casa no bairro Azambuja, em Brusque, por volta das 15h desta sexta-feira, 19. O caso ocorreu na rua Padre Antônio Eising. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Uma comerciante da região relatou à reportagem que ouviu gritos de uma mulher pedindo socorro, foi até o local para ajudar a apagar as chamas e retirar itens do interior da residência. O Corpo de Bombeiros ainda não detalhou a ocorrência.

