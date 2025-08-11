Princípio de incêndio atinge malharia em Guabiruba

Um princípio de incêndio foi registrado em uma malharia de Guabiruba na manhã desta segunda-feira, 11. O caso ocorreu na rua Lorena, no bairro São Pedro, por volta das 11h30.

Segundo informações repassadas pela empresa à reportagem, o fogo atingiu pallets de malha no interior do prédio. As chamas foram controladas por brigadistas da própria empresa antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O local chegou a ficar tomado pela fumaça.

Até a publicação desta matéria, a causa do incêndio e a proporção dos danos não haviam sido identificadas.

