Princípio de incêndio atinge máquina em indústria, em Guabiruba
Funcionários controlaram as chamas
Um princípio de incêndio atingiu uma indústria no início da noite deste domingo, 14, no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Os bombeiros foram acionados por volta de 18h10.
O caso aconteceu na rua Ernesto Bianchini. De acordo com os bombeiros, o princípio foi controlado pelos funcionários da indústria com os sistemas de segurança da edificação.
O princípio de incêndio iniciou em uma máquina de rama de acabamento têxtil. Quando o foco de incêndio iniciou, os funcionários realizaram o combate de imediato.
Os bombeiros, após desligamento da energia, realizou a abertura da máquina com auxílio de técnicos presentes para realizar o resfriamento.
Foram constatado foco e chamas e realizado o resfriamento com água, monitoramento e rescaldo. Ninguém se feriu.
