Princípio de incêndio atinge restaurante no São Luiz, em Brusque

Um princípio de incêndio atingiu a cozinha de um restaurante no bairro São Luiz, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 25. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h20 para a rua Felipe Schmidt.

De acordo com o relatório da ocorrência, o fogo teve início em uma fritadeira elétrica industrial com óleo. Foi utilizado um extintor para apagar as chamas no equipamento e ao redor dele. Ninguém ficou ferido.

