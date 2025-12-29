Princípio de incêndio em borracharia de Brusque mobiliza Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio mobilizou equipes de atendimento na tarde desta segunda-feira, 29, em uma borracharia localizada na rua Hercílio Luz, no Centro de Brusque, antes da Ponte do Guarani.

De acordo com as informações iniciais, as equipes foram acionadas por volta das 15h30 e atuaram para controlar a situação e evitar que as chamas se propagassem.

Ao jornal O Município, que esteve no local, um bombeiro informou que a situação não evoluiu para um incêndio de maiores proporções. Segundo ele, o fogo atingiu apenas um pneu nos fundos do estabelecimento.

As equipes fizeram a verificação da área e confirmaram que não havia risco de propagação das chamas. Não houve registro de feridos nem de danos estruturais no local.

