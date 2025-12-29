Princípio de incêndio em borracharia de Brusque mobiliza Corpo de Bombeiros
Fogo atingiu um pneu nos fundos do estabelecimento
Fogo atingiu um pneu nos fundos do estabelecimento
Um princípio de incêndio mobilizou equipes de atendimento na tarde desta segunda-feira, 29, em uma borracharia localizada na rua Hercílio Luz, no Centro de Brusque, antes da Ponte do Guarani.
De acordo com as informações iniciais, as equipes foram acionadas por volta das 15h30 e atuaram para controlar a situação e evitar que as chamas se propagassem.
Ao jornal O Município, que esteve no local, um bombeiro informou que a situação não evoluiu para um incêndio de maiores proporções. Segundo ele, o fogo atingiu apenas um pneu nos fundos do estabelecimento.
As equipes fizeram a verificação da área e confirmaram que não havia risco de propagação das chamas. Não houve registro de feridos nem de danos estruturais no local.
Colaborou: Thiago Facchini
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: