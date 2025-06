Prisão, julgamento e mais: o que se sabe sobre caso de empresário acusado de matar homem em frente à pizzaria em Brusque

O advogado Sérgio Bernardo Júnior, representante do empresário acusado de matar um jovem de 21 anos em frente à própria pizzaria em Brusque, atualizou informações sobre o andamento do processo judicial ao jornal O Município. O crime ocorreu na madrugada de 6 de fevereiro de 2025.

Dois meses depois, em 17 de março, o homem — proprietário da pizzaria Pizza na Pedra do Alex — foi preso pela Polícia Civil e encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanece até o momento.

Segundo o advogado, o processo está na fase de alegações finais. A Promotoria de Justiça (acusação) já apresentou seus argumentos, restando apenas a manifestação da defesa. Após essa etapa, o juiz decidirá se o réu irá ou não a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Paralelamente, a defesa ingressou com um pedido de habeas corpus, inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça. Agora, aguarda o julgamento de um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Sérgio afirma que há um parecer da Procuradoria-Geral da República recomendando a soltura do empresário, sob o argumento de que ele não representa risco à sociedade nem ao curso do processo.

Relembre o crime

O caso ocorreu em frente à pizzaria, localizada na rua Mathilde Hoffmann, no Centro de Brusque. Em entrevista a O Município, o advogado afirmou que uma tentativa de furto desencadeou uma “situação tensa”, que terminou com a morte do jovem.

“Houve um desfecho trágico, que não foi desejado por ele. Ele [o suspeito] não é uma pessoa do crime, e sim um trabalhador honesto e justo, que vive em Brusque há muitos anos. Quer colaborar e não fugir da Justiça. Se tiver que assumir alguma responsabilidade, irá assumir”, declarou.

O advogado também acrescentou que a própria esposa do suspeito, que estava presente no momento do crime, foi quem acionou a Polícia Militar.

Quando a PM chegou ao local, na rua Mathilde Hoffmann, não encontrou o veículo nem a mulher que havia feito a ligação — supostamente, a esposa do suspeito. No entanto, localizou o jovem com mãos e pés amarrados, apresentando sangramento intenso, múltiplas lesões no rosto e nos olhos, além de uma perfuração na face.

O Samu foi acionado para prestar atendimento e encaminhá-lo ao hospital. A área foi isolada para aguardar a chegada das polícias Civil e Científica. No local, foram encontrados um projétil de munição deflagrada e uma bainha de faca. Posteriormente, o hospital informou à PM que o jovem havia morrido.

Após a investigação, a Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta com um tiro na cabeça. O jovem foi identificado como Samuel de Jesus Constantino.

