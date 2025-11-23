Prisão preventiva de Bolsonaro é mantida após audiência de custódia

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi mantida após a audiência de custódia, realizada neste domingo, 23. Ele foi preso na manhã deste sábado, 22, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi motivada por violação da tornozeleira eletrônica e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, ter convocado uma vigília próximo ao condomínio em que Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar.

Bolsonaro foi preso preventivamente na reta final do processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A audiência de custódia aconteceu por videochamada e foi encerrada antes das 13h.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro atribuiu à violação da tornozeleira a uma “paranoia” devido ao uso de medicamentos. Ele negou tentativa de fuga. O ex-presidente está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.