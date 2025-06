Problema de uma década: moradores relatam transtornos no trânsito por causa de buracos em rua do Nova Brasília, em Brusque

Moradores da rua Luiz Rafael Flor, no bairro Nova Brasília, em Brusque, entraram em contato com o jornal O Município para relatar diversos problemas no trânsito causados pelos buracos na via. Um morador que vive no local há quase dez anos afirma que os buracos existem desde que se mudou para lá.

A rua é íngreme e, segundo o morador, bastante movimentada. Ele diz que os buracos causam transtornos no tráfego de veículos, e que alguns motoristas de aplicativo já recusaram corridas para o local.

“Ela [a rua] está cheia de buracos, e muitos deles impossibilitam a passagem de dois carros ao mesmo tempo, pois só o centro da pista está utilizável. Mesmo após contato com a Secretaria de Obras, o reparo foi feito de forma parcial, deixando vários buracos abertos. Dez anos atrás já havia alguns buracos, mas, com o tempo, a situação foi piorando”, diz.

Além dos buracos, ele também denuncia o lixo acumulado e o mato alto, que agravam ainda mais a situação. “Estamos preocupados com a segurança de todos e pedimos providências urgentes da Prefeitura de Brusque”, finaliza.

Troca do concreto da pista

Questionado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivans Bruns Filho, afirma que tem conhecimento da situação, mas que, no momento, o foco da pasta está nas ruas sem pavimentação asfáltica, trabalho que deve seguir até o fim de julho.

Ele explica que a tubulação da rua já rompeu diversas vezes e que há pontos em que a pista é dividida entre asfalto e concreto. A atuação da secretaria no local será a troca completa do concreto, para evitar novos problemas.

“Ela está toda remendada, por isso a rua está irregular. Temos o mapeamento dela, mas estamos priorizando as ruas sem pavimento. Nas ruas de concreto, estamos fazendo a substituição do material, como na rua José Zirke, no Ponta Russa. Acredito que no final de julho iremos para o Nova Brasília, mas dependemos de diversos fatores, como o clima”, diz.

