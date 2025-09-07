Problema no freio de jipe causou acidente em desfile de 7 de Setembro em Brusque

Um problema no freio do jipe causou o acidente que fez com que o desfile de 7 de setembro em Brusque fosse encerrado neste domingo. Com isso, o veículo ultrapassou o limite da avenida Beira Rio e atingiu o parque do público que acompanhava o desfile.

Várias pessoas foram atingidas, porém, somente uma idosa e outra mulher foram conduzidas ao hospital. Segundo apurado pela reportagem do jornal O Município, uma das vítimas é da escola Dom João becker.

Segundo o comandante do 18° BPM, tenente-coronel Pedro Machado, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e irá coletar o testemunho das vítimas.

“Caso as vítimas queiram representar criminalmente, o condutor pode responder por lesão corporal culposa na condução de veículo, mas depende desta representação das vítimas. A Polícia Militar fez tudo o que compete a ela”, explica.

Em nota, a Prefeitura de Brusque informou que o veículo que atingiu as espectadoras não pertence ao Tiro de Guerra e nem à Prefeitura de Brusque, mas, sim, a um grupo de entusiastas de veículos militares antigos.

Assista ao momento exato do acidente:

A Prefeitura de Brusque também informou que presta total e irrestrito apoio às duas vítimas atingidas.

Conforme o comandante dos bombeiros em Brusque, capitão Rafael De Fáveri, a mulher idosa foi conduzida pelo Samu em estado inicialmente grave. Ela sofreu uma fratura fechada em um dos tornozelos e possível lesão na coluna.

Uma segunda mulher também foi atingida, sendo imobilizada ao ser conduzida pelos bombeiros por ter comorbidades crônicas, mas sem fraturas aparentes.

“Ressaltamos que o governo municipal já iniciou o processo de apuração dos fatos, para que tudo seja esclarecido da melhor forma no tempo oportuno”, explica Wilson Schmidt Junior, Diretor-Geral de Comunicação Social da Prefeitura de Brusque.