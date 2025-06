Processo de beatificação do padre Léo entra em nova fase; saiba o que acontece agora

Foi realizada no última fim de semana a missa de encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do padre Léo, da Comunidade Bethânia. O ciclo acontece desde 2021 e marca o tempo de análises históricas, teológicas e das virtudes de padre Léo.

A missa foi realizada no último sábado, 21. Com o fim da fase diocesana, os documentos de análise serão enviados para Roma, à Congregação para as Causas dos Santos, onde se inicia a fase romana do processo. Após o recebimento dos documentos, padre Léo ganha o título de “Venerável”.

Conforme a Comunidade, no passo a passo para o caminho da canonização, há 19 pontos. O atual estágio se encontra na fase nove, em que há o encerramento do processo sobre a vida e virtude de padre Léo.

De acordo com o presidente do Instituto Padre Léo, padre Lúcio Tardivo, esta fase [diocesana] é uma fase primordial no processo, “porque é aqui que são recolhidas todas as informações sobre a vida e sobre tudo o que o padre falou, escreveu, pregou ao longo da sua vida; os trabalhos que ele exerceu e, de modo especial, toda a vida de evangelização que ele teve”.

Em seguida, o postulador, no caso de Padré Léo, Paolo Vilotta, elege um provável milagre que aconteceu após a morte do candidato. E, na fase 12, acontece a investigação sobre o milagre atribuído. Após isso, as constatações são encaminhadas para Roma, onde acontece a comprovação feita por especialistas.

Beatificação

E na fase 14 acontece a beatificação. O corpo do candidato é exumado e é feito o translado para uma igreja que seja de fácil acesso à visitação pública.

Assim, o postulador elege um provável milagre que aconteceu após o processo de beatificação. Essa intercessão será levada ao Tribunal do Milagre, que fará a investigação acerca do milagre atribuído ao beato. Se confirmado, ele então é nomeado santo pelo papa.

Missa de sábado

Sobre a missa de encerramento da fase diocesana da beatificação de padre Léo, padre Lúcio ressalta que “foi uma bênção”. O padre conta que pessoas de todo o país foram até o local, trazendo suas inspirações e alegria.

“Foi uma bênção, uma grande alegria, em que todos puderam perceber a seriedade da igreja num processo como esse, que é um processo de beatificação e canonização. Então, tudo foi feito de acordo e em comunhão com a Santa Igreja de Florianópolis, na Arquidiocese de Florianópolis, onde o próprio bispo, que é o presidente de todo o instituto e de todo o tribunal eclesiástico, pôde fazer esse encerramento”.

