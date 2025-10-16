Processo de doação de órgãos está cada vez mais fácil, rápido e seguro no Brasil

Doação de órgãos

O presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de SC (Anoreg-SC), Otávio Margarida, chama a atenção para um assunto importante: o processo de doação de órgãos, que está muito mais fácil, rápido e seguro. Qualquer pessoa que deseja ser doador pode formalizar a sua vontade em documento oficial, feito digitalmente e de forma gratuita em qualquer cartório de notas do país. A Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) é um instrumento com validade jurídica, feito por um tabelião de notas, no qual o cidadão pode manifestar em vida seu desejo de fazer a doação e ajudar a salvar uma outra pessoa. Ela pode ser realizada pelo site www.aedo.org.br.

Conta do crime

“Quem atira na polícia não volta para casa com medalha de vítima; volta com o peso da própria escolha”. A frase é do governador Jorginho Mello diante de uma estatística pouco difundida pela mídia catarinense: em Florianópolis, de janeiro até agora, 25 criminosos armados foram mortos em confrontos, número que reflete a pronta resposta da polícia diante da crescente ameaça das facções. Nenhum policial perdeu a vida.

Cidadania

Sim, por relevantes serviços prestados a SC, especialmente à música, é que se faz por merecedora a concessão do título de cidadão honorário de SC ao maestro e oboísta gaúcho Alexandre Henrique Klein, honraria que deve ser aprovada no plenário da Assembleia Legislativa nos próximos dias. Klein, apesar de sua atuação global, mantém forte vínculo com SC, sendo idealizador e diretor artístico do consagrado Festival Internacional de Música de SC, sediado em Jaraguá do Sul.

Explicou-se

Quase que intimado, o reitor da Universidade do Estado, José Fernando Fragalli, foi prestar esclarecimento aos deputados estaduais sobre polêmico edital para curso de pós-graduação em música de seu Centro de Artes, que reservava vagas para candidatos de instituições das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Esclareceu que o edital não será mais reeditado. Ponto final.

Retrato do Judiciário 1

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi à tribuna para apresentar um dossiê que, segundo ele, reúne mais de cinco anos de reportagens e dados publicados pela imprensa nacional sobre decisões do Judiciário. Disse que dedicou mais de 400 horas para isso e que conseguiu obter um retrato “de uma Justiça que solta traficantes, assassinos, faccionados, enquanto condena a sociedade inteira à insegurança”. Pensando bem….

Retrato do Judiciário 2

Números: só em 2024, o STJ concedeu 9.166 habeas corpus a traficantes, metade de todas as concessões dadas no ano. Não por acaso no momento está envolvido num escândalo de venda de sentenças. No Supremo Tribunal Federal foram 577, e o tráfico de drogas foi o crime mais beneficiado. No final do discurso Seif pediu apoio para criação da CPMI da toga.

Bonde urbano

O pioneirismo do Paraná na implantação do primeiro Bonde Urbano Digital (BUD) da América do Sul despertou o interesse de autoridades de outros Estados. Uma comitiva formada por prefeitos de SC e representantes do governo de Mato Grosso esteve na capital paranaense, anteontem, para conhecer o projeto e acompanhar o andamento da montagem do sistema, que vai operar no transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba. Os visitantes foram recebidos no Palácio Iguaçu pelo governador Ratinho Junior.

Novo ícone

Balneário Camboriú ganhará um novo ícone para consolidar sua posição no cenário nacional e internacional de lazer e entretenimento. O Swiss Group está anunciando investimento de R$ 800 milhões num complexo reunindo hotelaria, clube, pista de ski, centro de treinamento inédito para ski e snowboard (em neve fabricada artificialmente), gastronomia, entretenimento, além de um beach club, na Praia do Estaleirinho, às margens da BR-101, em terreno de 166 mil m², com área construída de aproximadamente 180 mil m² e apenas 20% de taxa de ocupação.

Gênero

A deputada estadual Ana Campagnolo (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) já estão vendendo, a R$ 99,99 por exemplar, os livros infantis “Ele é ele” e “Ela é ela” (Editora Vida). Os dois explicam que com “linguagem apropriada para crianças e adolescentes e ilustrações encantadoras”, querem mostrar “que Deus as criou de forma única para cumprirem o propósito que o Senhor estabeleceu para elas nesta terra”.