Processo de permuta de ginásio no São Pedro, em Brusque, inicia na sexta-feira

O edital para permuta do ginásio de esportes do bairro São Pedro, em Brusque, inicia nesta sexta-feira, 11. O vencedor do processo licitatório terá que construir uma creche no bairro.

A definição do vencedor será por meio de leilão eletrônico. O ginásio fica localizado na rua Manoel Flor.

A creche terá que ser construída em um terreno da prefeitura, localizado no final da rua Paulo Bauer, no São Pedro.

O recebimento das propostas começa a partir das 8h30 de sexta e segue até o dia 25 de agosto, data em que inicia o leilão para definir o vencedor do processo.

O que é permuta?

Permuta é uma forma de contrato em que os envolvidos trocam serviços, sem envolver, necessariamente, dinheiro. No caso, para garantir a aquisição do ginásio de esportes, o futuro proprietário terá que entregar à prefeitura uma nova creche, a ser construída por ele em imóvel público predefinido.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: