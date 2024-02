Processo seletivo: inscrições para vagas na Educação iniciam nesta quarta-feira em Brusque; veja cargos e salários

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Educação, publicou um novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professores de Educação Infantil, Professores de Anos Iniciais e também Monitores Escolares II.

As inscrições iniciam no dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 27. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site https://sge.brusque.sc.gov.br/sge/pse/.

A carga horária para o Professor de Educação Infantil é de 40 horas semanais. Já para o Professor de Anos Iniciais, pode ser de 20 ou 40 horas, dependendo da necessidade da pasta. Os salários variam de R$ 1.789,04 a R$ 4.968,61, além dos benefícios.

O cargo de monitor também pode variar de 20 ou 40 horas semanais de jornada de trabalho, dependendo da necessidade da secretaria. Já a remuneração varia de R$ 995,17 a R$ 1.990,35, além dos benefícios.

Confira o cronograma:

21 a 27 de fevereiro: Inscrições

29 de fevereiro: Lista de inscrição preliminar

1º de março: Recursos contra lista de inscrição

4 de março: Lista final de inscritos

4 de março: Resultado Preliminar

5 de março: Recurso contra a lista do resultado preliminar

6 de março: Resultado final

