Procon de Brusque dará orientações aos consumidores durante ações do Sábado Fácil

O Procon de Brusque anunciou que estará presente na próxima edição do Sábado Facil, que será promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no sábado, 11. O objetivo é fornecer orientações aos consumidores sobre problemas relacionados a negativações, Black Friday e compras de Natal.

O diretor-geral do órgão, Rodrigo Felipe da Silva, destacou a importância dessa parceria com a CDL e também sobre passar a informação para a população sobre suas opções e direitos ao fazer compras.

“Essa colaboração é uma oportunidade valiosa para educar os consumidores sobre seus direitos. A presença do CDL com a questão do SPC também facilitará nosso trabalho, já que poderemos auxiliar aqueles que foram negativados”, informa o gestor.

Leia também:



1. Tempo: o que esperar da mudança que irá pôr fim à sequência de dias secos em Brusque

2. Jovem morre após acidente entre motocicleta e carro em Blumenau

3. Jovens são presos com 2 kg de maconha no Centro de Brusque

4. Caminhão que transportava porcos tomba em rodovia do Oeste catarinense

5. GALERIA – veja quem esteve na posse de Marlon Sassi na Acibr

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: