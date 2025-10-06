Procon de Brusque emite alerta sobre golpes com nome do órgão

O Procon de Brusque emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe envolvendo falsos contatos telefônicos em nome do órgão. De acordo com o comunicado, o Procon não realiza intermediações nem atendimentos por telefone, especialmente em casos que envolvam valores financeiros.

Conforme a instituição, todo o atendimento oficial ocorre exclusivamente nas dependências da unidade, durante as audiências presenciais.

Os canais oficiais de contato do Procon de Brusque são os seguintes:

Telefone: (47) 4042-0620

WhatsApp: (47) 99128-0676

Denúncias de fiação irregular: (47) 98873-1963

Ao final, o órgão reforça que qualquer ligação ou mensagem enviada por outros números não é de responsabilidade do Procon e pode se tratar de tentativa de fraude. A orientação é para que os consumidores não repassem dados pessoais ou bancários em tais situações.

O Procon está localizado na Praça da Cidadania, na rua Prefeito Germano Schaeffer, 110, Centro 1, próximo ao Terminal Urbano.

