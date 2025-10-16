Procon de Brusque se manifesta após Justiça decretar falência da Yeesco

O Procon de Brusque divulgou uma nota oficial após a decisão da Justiça que decretou a falência da empresa Yeesco. Segundo o órgão, a medida foi considerada acertada diante do grande número de denúncias recebidas em todo o país, relacionadas ao descumprimento de prazos e à não entrega de mercadorias pela empresa.

De acordo com o Procon, as atividades da Yeesco continuavam apresentando irregularidades mesmo após a decretação da recuperação judicial. As mesmas práticas adotadas antes do processo vinham sendo mantidas, o que reforçou a necessidade da falência para evitar novos prejuízos aos consumidores.

Com a decisão judicial, o site da empresa será retirado do ar, medida que deve impedir a continuidade das operações irregulares.

“O Procon espera que a empresa apresente um plano efetivo de ressarcimento aos milhares de consumidores lesados em suas transações comerciais”, informou o órgão.

Leia também:

1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque



Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

