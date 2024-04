Procon de Brusque se reúne com donos de postos de combustíveis e busca consenso para diminuir preço da gasolina

O Procon de Brusque se reuniu com proprietários e gerentes de postos de combustíveis da cidade com o objetivo de buscar um consenso para reduzir os preços nas bombas e equipará-los aos da região. O encontro aconteceu no último sábado, 6.

Em Brusque, o valor da gasolina comum marca R$ 6,06. O preço da gasolina aumentou pela última vez a partir do dia 1º de fevereiro, quando houve um reajuste do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Durante a reunião, o Procon perguntou os proprietários dos postos os motivos que levam Brusque, que tem apenas 142 mil habitantes, ter o preço de revenda de gasolina comum mais alto em comparação com grandes cidades de Santa Catarina, de acordo com o levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no mês de fevereiro.

“O Procon explicou que seu questionamento se justifica pelas constantes reclamações dos consumidores e a pergunta precisa de uma resposta efetiva”, disse a diretora do Procon Raquel Schöening.

O órgão fiscalizador ouviu as explicações dos responsáveis pelos postos e as informações passadas serão analisadas. os postos apresentarão uma série de documentos que serão analisados em conjunto pela Procuradoria, Procon e Ministério Público e já está combinada uma próxima reunião para os próximos 10 dias.

Leia também:

1. Filhos de brusquense campeão do Rally dos Sertões são premiados em corrida de UTVs

2. Moradores pescam carpa de 16 quilos no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

3. VÍDEO – Brusquense alcança topo das montanhas Dolomitas durante aventura de esqui na Itália

4. Brusque se manifesta contra arbitragem após lances na final do Catarinense

5. Saiba os bairros de Brusque que devem ficar sem energia durante a semana

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: