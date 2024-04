Procon de Brusque se reúne com operadoras de telefonia e internet para discutir limpeza de fios caídos na cidade

Na última quarta-feira, 28, o Procon de Brusque realizou um evento na Prefeitura com a presença dos principais operadores de telefonia e internet em atividade na cidade. O evento teve o intuito de discutir o acúmulo de fios e cabos usados pelas operadores caídos nas vias.

Na reunião, também estiveram presentes o procurador-geral do município, Rafael Maia, o diretor-geral de gabinete, Aldinei de Souza, a diretora do Procon, Raquel Schoening, o líder de governo na Câmara, vereador Valdir Hinselmann, além de representantes da Celesc.

O tema partiu da insatisfação da população, Foram discutidas maneiras de resolver o problema sem que fosse necessária aplicação de sanções por parte do município.

Ao participar do encontro, o prefeito de Brusque, André Vechi, deixou claro que é preciso que seja encontrada uma resolução que vise atender os anseios da população por uma cidade mais bonita e organizada. O chefe do Executivo pediu a colaboração de todos para que tal resultado fosse alcançado.

Na avaliação da diretora do Procon de Brusque, Raquel Schoening, a conversa entre as partes foi positiva. “Foi o marco zero. Iniciamos as tratativas para iniciar a Operação Limpa-Poste da cidade, mas o consumidor pode ter ótimas perspectivas. Lógico que isso vai demorar ainda, demandará um tempo, as denúncias podem continuar sendo feitas”, diz.

“Na medida do possível elas serão atendidas, porque é um problema que já vem de muitos anos e acredito que agora nós tenhamos uma posição forte e séria, pois nós teremos a cooperação de todas as empresas que estiveram aqui e se prontificaram a cooperar. E quando a gente coopera, a gente cresce. E só temos de esperar ótimos resultados”, afirmou.

Pelo lado das operadoras, o representante da empresa BJNET, Elifer Albert, também mostrou otimismo com a aproximação entre as operadoras e os agentes públicos. “A gente fica no entusiasmo de que agora, junto com o Ministério Público, junto com a Celesc, tenha algo efetivo, até em relação a quem está de forma irregular, e para o cidadão saber qual empresa ele pode adquirir ou não”.

O representante também espera que seja algo positivo, pois, “além de estar no ramo, a gente também está dentro da cidade e sabe como é prejudicial ter essa quantidade de cabos jogados pelo chão”.

Também presente no evento, o gerente do Departamento de Telecomunicações e Compartilhamento da Celesc, Carlos Eduardo Marcos Gomes, foi outro que demonstrou parecer favorável.

