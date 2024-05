Procon de Santa Catarina adverte estabelecimentos sobre aumento no preço da água mineral

Devido à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a procura por água mineral para envio ao estado gaúcho aumentou consideravelmente em todo o país. Com o aumento da demanda, alguns estabelecimentos estão elevando o preço do produto injustificadamente, o que fere o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante deste cenário, o Procon do Estado de Santa Catarina notificou os Procons municipais para que fiscalizassem os estabelecimentos de sua cidade sobre esta prática.

O órgão também recomendará à Associação Catarinense de Supermercados (Acats) que repasse a orientação aos supermercados atuantes em Santa Catarina.

Leia os destaques da semana:

