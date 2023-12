Procurado por assassinato morre em confronto com policiais no Litoral catarinense

Um homem de 33 anos procurado por assassinato morreu na manhã desta sexta-feira, 8, após entrar em confronto com policiais militares que foram prendê-lo em Itapema, no Litoral catarinense. Os PMs entraram no quarto da residência em que ele estava, momento em que começou a troca de tiros.

O foragido tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Comarca de Matinhos, no Paraná. O assassinato cometido por ele aconteceu neste ano na cidade paranaense. Uma mulher de 20 anos dormia com o homem no momento em que os policiais entraram no quarto.

Morte confirmada

Os PMs e a mulher não ficaram feridos. O socorro foi chamado, mas o homem morreu no local. A Polícia Científica realizou a perícia do local e foi encontrado o carregador da pistola que o homem utilizou para atirar nos policiais e também uma porção de maconha.

O material foi apreendido e, após a conclusão da ocorrência, os policiais envolvidos no confronto prestaram depoimento na delegacia de Itapema.

