Procurado por roubo é preso em hospital de Brusque após ser esfaqueado em boate

Na madrugada deste domingo, 8, a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos com mandado de prisão ativo, em Brusque. A prisão aconteceu após o indivíduo dar entrada no hospital, por volta das 3h30, com um ferimento causado por faca nas costas. Ele era procurado por roubo.



Segundo a PM, o homem se envolveu em uma briga dentro de uma boate e acabou sendo atingido durante a confusão.

Procurado por roubo

Ele procurou atendimento médico por conta própria, e no hospital foi identificado pelos policiais como foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Após receber os primeiros atendimentos, ele foi detido e conduzido à Unidade Prisional de Brusque para cumprimento da ordem judicial.

A Polícia Militar não divulgou outros detalhes da ocorrência.