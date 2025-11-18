Produtos apreendidos pela Receita Federal são destinados a instituto que apoia mulheres vítimas de violência em Brusque

A Delegacia da Receita Federal de Blumenau, em apoio a Receita Federal de Brusque, destinou mercadorias apreendidas de contrabando ao Instituto Corações de Algodão Doce (Icad), que realiza trabalhos de acolhimento com mulheres vítimas de violência doméstica, em Brusque.

A ação “Receita por elas” acontece em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado no dia 25 de novembro.

Realizando trabalhos voluntários acolhendo vítimas de relacionamentos abusivos há mais de seis anos, o Icad receberá produtos apreendidos de contrabando ou descaminho para realizar um bazar e reverter todo o dinheiro arrecadado para começar a estruturar a casa de apoio que planejam.

Atualmente, o instituto conta com uma sede em Brusque, onde acontecem grupos de acolhimento em períodos quinzenais para prestar apoio às vítimas, com auxílios de profissionais qualificados.

“Esses produtos que recebemos serão convertidos em recursos destinados exclusivamente ao início da estrutura interna da nossa tão necessária casa de apoio. É o primeiro passo concreto para a criação de um espaço de acolhimento, proteção e reconstrução para mulheres, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou a presidente do instituto, Wellen Godoy.

O evento também contou com a presença do prefeito em exercício, Deco Batisti, o secretário de Desenvolvimento Social de Brusque, Volnei Montibeller, a agente substituta da Receita Federal de Brusque, Carine Padoani e o delegado-adjunto e auditor-fiscal da Receita Federal de Blumenau, Marcelo Nercolini.

“Essas atitudes são muito válidas e muito importantes para que essas entidades deem continuidade ao grande trabalho que elas fazem, seja na área da saúde, na área da proteção, na área da causa animal. A gente quer parabenizar e reforçar o apoio da prefeitura nessa causa tão nobre”, destacou o prefeito em exercício, Deco.

Segundo a presidente do instituto, Wellen, a entidade deve receber roupas, calçados, perfumes e, possivelmente, eletrônicos até o dia 20 de dezembro. A organização planeja realizar o bazar com os produtos ainda antes do natal.

A iniciativa “Receita por elas”, destina mercadorias apreendidas para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e a órgãos públicos que desenvolvem projetos destinados ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade social vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. A ação ocorre durante todo o mês de novembro em diversas regiões do Brasil.

