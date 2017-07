Os visitantes que prestigiaram a 4ª edição do Festival Nacional da Cuca – o Doce Sabor da Tradição Alemã, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, neste fim de semana, não encontraram somente os deliciosos doces.

O público também pode conhecer e comprar alguns dos equipamentos e produtos para panificadoras industriais e para residências. Fornos, micro-ondas, fogões e até farinhas especiais foram expostas durante a feira do evento.

Forno turbo

Deivison Knihs, proprietário da DK Máquinas, de Brusque, trouxe produtos da Metvisa, com destaque para o Forno Turbo à gás ou elétrico. O equipamento que custa cerca de R$ 7 mil é destinado tanto para confeitaria, padaria e restaurante. É possível assar desde pães até doces, lasanhas e carnes assadas.

Knihs explica que o forno possui controle digital de tempo e temperatura e com isso evita que os produtos queimem, além de ser de inox com pintura eletrostática. O equipamento permite que sejam assados até 250 pães, por exemplo, dependendo o número de telas. A DK Máquinas disponibiliza de cinco e de dez telas.

Linha Plantium

O lançamento da linha Plantium da Fischer atraiu a atenção dos visitantes, principalmente das donas de casa, já que a empresa buscou mostrar produtos com praticidade para o dia a dia das famílias. A coordenadora de vendas da Fischer em Santa Catarina, Azeana Orelo, diz que a novidade ficou por conta de um combinado de micro-ondas e de forno de três e cinco bocas.

O combinado, no entanto, também pode ser vendido separadamente. Ambos custam, individualmente, cerca de R$ 2 mil. Já o fogão de cinco bocas tem o valor de aproximadamente R$ 1, 2 mil.

Farinha integral

Preocupados com a saúde do consumidor, a Bunge apresentou uma novidade no festival: a farinha de trigo integral Suprema. O produto é lançamento da empresa e traz riqueza em fonte de fibras e flexibilidade na aplicação, que gera rendimento.

As vendedoras Márcia Olinger e Rúbia Hostins destacam que hoje as panificadoras e confeitarias buscam proporcionar aos clientes produtos fitness. Elas ainda afirmam que a farinha traz vários benefícios. “Permite a adição de diversos grãos, a modelagem variada e a aplicação em diversas receitas”, diz Márcia.