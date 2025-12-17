Professor condenado por estupro é preso em reserva indígena de José Boiteux

Um professor de 40 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi detido na manhã desta segunda-feira, 16, dentro de uma reserva indígena localizada no município de José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí.

De acordo com a Polícia Federal, o homem é indígena, morador da reserva, e atuava como professor em uma escola instalada na própria comunidade. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva, expedido após condenação a 20 anos de reclusão em regime fechado.

A ação foi coordenada pela Polícia Federal, com apoio das Polícias Militar e Civil de Santa Catarina. A condenação se refere a crimes cometidos contra a ex-enteada, à época considerada vulnerável.

Os fatos ocorreram no município de Chapecó, no Oeste catarinense, onde o condenado residia antes de retornar à reserva indígena.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Rio do Sul, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

