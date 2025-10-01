Professor de colégio de Brusque morre aos 48 anos

O professor Fábio André Nass, que lecionava na Faculdade e Colégio São Luiz, faleceu na noite desta terça-feira, 30, aos 48 anos. A causa da morte não foi divulgada.

“É com grande tristeza que comunicamos o falecimento do professor Fábio André Nass, nosso querido professor de Empreendedorismo do Colégio São Luiz, ocorrido no início da noite. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil”, publicou a instituição.

Fábio era mestrando em Administração, com MBA em Gestão Estratégica Corporativa e pós-graduação em Logística e Cadeia de Suprimentos, graduado em Processos Gerenciais. Ele era descrito como um entusiasta da sua área.

O velório está sendo realizado na Capela Mortuária da Igreja Luterana, no Testo Salto, em Blumenau. O sepultamento será às 16h no Cemitério Evangélico do Testo Salto. Ele deixa mãe, esposa, duas filhas e um neto.