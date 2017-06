Professor e empresário Luciano Hausmann é o novo consultor da ACIBr

Desde 2015 a Associação Empresarial de Brusque (ACIBr), em parceria com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe), mantém um benefício às organizações associadas: a consultoria empresarial. O projeto, que até então era realizado pelo professor Raul Otto Laux, com apoio do coordenador do curso de Administração da Unifebe, George Wilson Aiub, agora passa a ser executado pelo professor Luciano Hausmann.

“Costumo dizer que nós não temos problemas, nós temos desafios. É assim em todo o segmento. Mas, dependendo da situação, nem sempre o empresário consegue resolver sua demanda com a resposta eficiente que o seu negócio precisa. Então a consultoria empresarial oferece este suporte que melhora a performance e diminui o tempo para que se alcance o resultado esperado”, explica o professor.

Todas as terças-feiras, no período da tarde, Hausmann permanece na sede da ACIBr à disposição dos empresários para um atendimento inicial. “É uma conversa prévia e, se for possível, já alinhamos a questão. Mas, além disso, também oferecemos um diagnóstico, através de uma visita à empresa e, se for necessário, envolvemos profissionais de diferentes áreas para execução de projetos. Este segundo momento envolve um pequeno custo, se for comparado ao preço praticado pelo mercado”

Neste período em que atua como consultor na ACIBr, Hausmann relata que as principais demandas são pontuais. Em todos os encontros realizados foi possível solucionar na hora as dúvidas e dificuldades apresentadas pelos empresários.

Escola de Negócios

Na ACIBr o professor Hausmann também coordena a Escola de Negócios, em mais uma parceria da entidade com a Unifebe. Hoje são 24 formações oferecidas, nas áreas de Administração e Recursos Humanos. A ferramenta funciona na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e oferece treinamento específico e operacional.

Todos os cursos disponíveis na Escola de Negócios ACIBr tem um valor simbólico de R$ 75. Para ter acesso basta digitar o endereço eletrônico da entidade (www.acibr.org.br) e clicar no banner do projeto. Os interessados devem preencher um cadastro e fazer o pagamento para a liberação do curso escolhido. Depois, é só definir o melhor dia e horário para iniciar a formação, com carga máxima de 10 horas.