Professor suspeito de estuprar menina de 9 anos em sala de aula na frente de amiga da vítima é preso em Gaspar

Um professor de 47 anos foi preso nesta quarta-feira, 19, em Gaspar. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos dentro de sala de aula, na frente de outra aluna e amiga da vítima. O crime teria sido cometido na semana passada.

A escola registrou a ocorrência e foi iniciada uma investigação policial. O professor já era investigado por suspeita de abuso contra uma aluna de 6 anos em Pomerode. Segundo a polícia, o modo de agir era similar ao crime em Gaspar.

No passado, o suspeito foi condenado por crime sexual. Ainda conforme a polícia, foi solicitada a prisão com “máxima urgência” em razão do risco à ordem pública. O pedido foi acatado pela Justiça.

Suspeito tentou fugir

A polícia tentou prender o professor na segunda-feira, 17. No entanto, ele fugiu em uma região de mata. Ele foi localizado após buscas durante a madrugada e o dia seguinte. Quando o local foi cercado, ele se entregou na presença do advogado.

“A partir do cumprimento da prisão, o suspeito foi formalmente interrogado pela autoridade policial e confessou os fatos noticiados pelas alunas de Pomerode e Gaspar”, informou a polícia à imprensa.

O professor foi encaminhado ao presídio local. Ele deve passar por audiência de custódia dentro de 24 horas.

