Professora da rede municipal de Brusque morre aos 37 anos

Ela atuou por quase dez anos na prefeitura

A professora da rede municipal de Brusque, Emanuele de Lima Borba, faleceu aos 37 anos no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. A prefeitura informou, em nota de pesar divulgada nesta terça-feira, 6, que ela atuou por quase dez anos na educação pública do município.

“Mesmo enfrentando com coragem a luta contra o câncer, jamais deixou de ser exemplo de força, humanidade e dedicação profissional”, lamenta a secretária de Educação, Franciele Mayer.

Manu, como era conhecida, deixa o marido e dois filhos enlutados. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Brusque se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, expressando sinceras condolências ao esposo e aos dois filhos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda irreparável”, finaliza a nota da prefeitura.

