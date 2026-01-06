Professora da rede municipal de Brusque morre aos 37 anos
Ela atuou por quase dez anos na prefeitura
A professora da rede municipal de Brusque, Emanuele de Lima Borba, faleceu aos 37 anos no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. A prefeitura informou, em nota de pesar divulgada nesta terça-feira, 6, que ela atuou por quase dez anos na educação pública do município.
“Mesmo enfrentando com coragem a luta contra o câncer, jamais deixou de ser exemplo de força, humanidade e dedicação profissional”, lamenta a secretária de Educação, Franciele Mayer.
Manu, como era conhecida, deixa o marido e dois filhos enlutados. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Brusque se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, expressando sinceras condolências ao esposo e aos dois filhos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda irreparável”, finaliza a nota da prefeitura.
