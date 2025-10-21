Professora de Brusque é finalista em premiação nacional na área de educação

A professora de Brusque Lucimar Rocha Gazaniga, de 45 anos, é uma das finalistas do Prêmio Nacional Liga Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Steam), uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, com apoio da Tríade Educacional. O objetivo do prêmio é incentivar, reconhecer e valorizar a implementação da abordagem Steam nas escolas públicas.

Ela dá aulas na escola Escola Prefeito Alexandre Merico, e foi selecionada como finalista entre 150 projetos, dos quais apenas 30 chegaram à etapa final, sendo dez em cada categoria. Os professores finalistas irão representar suas equipes em Belo Horizonte, onde serão anunciados os três grandes vencedores.

Lucimar soube do prêmio por meio das formações sobre Steam e Estações Meteorológicas, ministradas pelas professoras Taiani Vicentini e Fabiana Coronel, da equipe Lire, vinculada à Secretaria de Educação de Brusque.

A educadora apresentou o projeto Cultivar para Regenerar: Integrando saberes indígenas no cultivo regenerativo de aipim e ervas medicinais para fortalecer a biodiversidade local. O projeto teve início com a investigação de práticas sustentáveis no cultivo de aipim, com foco especial nos saberes tradicionais dos povos indígenas.

“A partir dessa pesquisa, colocamos em prática o que aprendemos, realizando o plantio de aipim e de outras espécies, entre elas ervas medicinais e hortaliças. Além disso, investigamos as possíveis aplicações do aipim cultivado, desde a elaboração de pratos para a merenda escolar até o desenvolvimento de bioplástico, uma alternativa sustentável e inovadora para o meio ambiente”, explica a educadora.

Segundo Lucimar, a experiência foi extremamente enriquecedora, uma vez que o projeto integrou diferentes áreas do conhecimento e ampliou o espaço de aprendizagem para além da sala de aula.

“Dessa forma, os alunos assumiram o papel de investigadores, aplicando seus conhecimentos de maneira significativa em nossa realidade escolar”, destaca.

O próximo passo será no dia 1º de novembro, quando o grupo apresentará o projeto durante o evento EduTech, que acontecerá no pavilhão da Fenarreco.

“A EduTech é uma iniciativa organizada pela Secretaria de Educação de Brusque com o objetivo de valorizar e reconhecer os projetos desenvolvidos pelas escolas ao longo do ano letivo”, comenta Lucimar.

Já no dia 3 de novembro, a equipe participará da premiação final do Festival LED – Luz na Educação, em Belo Horizonte (MG). Além disso, continuarão cuidando do espaço onde foi realizado o plantio de aipim e ervas medicinais, promovendo novas ações voltadas à sustentabilidade e ao fortalecimento de uma escola cada vez mais consciente e sustentável.

Trajetória

Formada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar, Lucimar atua há 21 anos na rede municipal de Brusque, na Escola EEF Prefeito Alexandre Merico.

Emocionada com o reconhecimento, ela descreve a conquista como um marco em sua trajetória.

“É difícil expressar em palavras a emoção que sinto neste momento. Receber essa notícia justamente no Dia dos Professores torna tudo ainda mais especial. Sinto-me profundamente grata e orgulhosa pela profissão que escolhi e por cada passo dessa jornada de ensinar e aprender”, finaliza.

Leia também:

1. CDL de Guabiruba promove noite especial para mulheres no Encontro Outubro Rosa

2. Capivara tecnológica vira atração em shopping de Brusque; conheça a CapiGracher

3. Confira balanço de ocorrências registradas pela Guarda de Trânsito de Brusque durante a Fenarreco

4. Memórias de Botuverá ganham vida em reencontro de conterrâneos

5. VÍDEO – Luciano Hang e prefeito de Brusque participam de ação para limpar pichação em ponte da cidade

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

